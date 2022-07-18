شمال وشرق سوريا تتزين مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة

يصادف يوم غد الثلاثاء 19 تموز، الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة ثورة الشعوب في شمال وشرق سوريا والتي حققت مكاسب كبيرة لمكونات المنطقة، أعظمها تشكيل الإدارة الذاتية وإنشاء قوات أمنية وعسكرية خاصة بهم.

ومع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة، تشهد عموم مدن ونواحي وبلدات شمال وشرق سوريا، عمليات تزيين وتنظيف.

حيث تعلق في الأسواق والشوارع الرئيسة والساحات ومداخل ومخارج المدن أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي وقوى الأمن الداخلي.

إضافة إلى لافتات طبعت عليها شعارات مؤسسات الإدارة الذاتية ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار، إلى جانب شعارات تمجد الثورة "ثورة 19 تموز ترسيخ لمبدأ أخوة الشعوب والتعايش المشترك"، "ثورة 19 تموز ثورة إرادة الشعوب"، "ثورة 19 تموز ثورة إرادة المرأة الحرة".

وتظهر صور التقطها مراسلونا في بعض المدن والنواحي عمليات التزيين التي تقوم به ورش بلديات الشعب.

(كروب/سـ)

ANHA