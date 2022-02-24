شمال وشرق سوريا تتزين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وزينت عضوات وإداريات مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، صباح اليوم، ساحة الشهيد خبات ديرك في الناحية، بأعلام ورموز مؤتمر ستار وصور القائد، وذلك بمناسبة قدوم الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة.

هذا وبحسب الإداريات في مؤتمر ستار، فإن أعمال التزيين ستشمل سوق ناحية كركي لكي في الأيام المقبلة.

في السياق، بدأت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات بتزيين مدينة كوباني، وتعليق أعلام مؤتمر ستار، ووحدات حماية المرأة، وهيئة المرأة لشمال وشرق سوريا وصور القائد عبد الله أوجلان في مداخل كوباني وساحة المرأة الحرة وسط المدينة.

كما باشر مكتب المرأة في بلدية الشعب بالرقة حملة تزيين مداخل ودوار الساعة وسط مدينة الرقة.

وبدأت الحملة بتزيين مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى تزيين دوار الساعة وسط المدينة، وعلّقت النساء المشاركات في الحملة يافطات حملت شعار الحملة "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

ومن المقرر أن تشهد الحملة عدة نشاطات تتضمن تعليق بروشورات وإلقاء ندوات توعوية توضح للنساء أهمية المناسبة.

ويأتي ذلك في إطار حملة الفعاليات التي بدأت أمس الأربعاء في الـ 23 من شهر شباط الجاري، ولغاية الـ 10 من شهر آذار المقبل، تحت شعار "معاً لنحمي ثورتنا ونحرر أرضنا"، بحسب ما كشفته منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا.

(كروب/ي م)

ANHA