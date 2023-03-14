شمال وشرق سوريا تسجل هطولات مطرية ومختص يؤكد فائدتها للمزروعات البعلية

وتتأثر مختلف المناطق السورية بمنخفض جوي ماطر، ذروته اليوم وغداً، حسب الأرصاد الجوية.

وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا أيضاً هطولات مطرية، منذ ليلة أمس (الإثنين 13 آذار)، وبحسب المؤسسات المعنية بقياس كمية الأمطار في إقليم الجزيرة، فقد سجلت مدينة قامشلو كمية 15 ملم، أما ناحية الدرباسية 10 ملم، وناحية تل براك 7.5 ملم، ومدينة الحسكة 1 ملم، وناحية عامودا 0.5 ملم.

وكانت الأمطار قد انقطعت في شمال وشرق سوريا منذ منتصف شهر شباط المنصرم؛ الأمر الذي شكّل تهديداً للمزروعات البعلية التي تحتاج على الأقل لهطولات مطرية خفيفة حتى نهاية الموسم (فترة الحصاد)، لتساعدها على استكمال نموها وملئ السنابل بالحبوب.

عن أهمية هذه الهطولات للمزروعات البعلية والمروية، أكد المهندس الزراعي، خليل حسن، أن الأمطار الربيعية وخاصة الهاطلة خلال هذا الأسبوع، هي الأساس في الزراعة البعلية.

وأشار إلى أن الأراضي الزراعية البعلية، مستقرة نوعاً ما في ريف قامشلو، وهي أكثر استقراراً في ريف ديرك وعامودا التابعتين لمقاطعة قامشلو، وهذه الأمطار ستكون لها نتائج إيجابية وفائدة في تقوية الجذور الأرضية للنبات وزيادة الإشطاء، وبالتالي ازدياد طوله وتحقيق الإنتاج الجيد، وذلك يعتمد على كمية الأمطار في الأيام المقبلة وخلال شهر نيسان المقبل.

(س ر)

ANHA