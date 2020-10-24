شمال وشرق سوريا تسجل أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأة آخرين من منبج ورجل من ديرك.

كما بيّن مصطفى بأنهم سجلوا ٢٣٨ حالة إصابة جديدة، موضحاً أنّ الحالات هي ١٣٥ ذكور و ١٠٣ إناث.

وتتوزع على الشكل التالي:

١٨ حالة في الحسكة

٢١ حالة في قامشلو

٣١ حالة في ديرك

١٠ حالات في كركى لكي

حالة واحدة في الرميلان

٣ حالات في عامودا

٤ حالات في الدرباسية

٤٤ حالة في كوباني

٤٤ حالة في الرقة

٢٧ حالة في منبج

٢٦ حالة في الطبقة

٩ حالات في دير الزور

ونوّه مصطفى بأنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

وقد بلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٦٢٥ حالة، منها ١٠٩ حالات وفاة و٦٦٥ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA