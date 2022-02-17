شمال وشرق سوريا تسجل 97 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، وأكدت تسجيلها 7 حالات شفاء جديدة.

وبحسب الهيئة، فإن الإصابات الجديدة هي 49 إصابة للذكور، و48 إصابة للإناث.

وسجلت الحسكة أعلى معدل للإصابات (20 إصابة)، لتأتي قامشلو في المرتبة الثانية (17 إصابة) وديرك في المرتبة الثالثة (16 إصابة)، أما في المرتبة الرابعة فجاءت الطبقة حيث سجلت (10 إصابات)، بينما سجلت الرقة (8 إصابات)، ومنبج (7)، وعامودا (6)، ورميلان (4)، فيما سجلت كل من دير الزور والدرباسية وكركي لكي (3 إصابات).

ومع هذه الحالات الجديدة يصل إجمالي الإصابات إلى (38214)، منها (1539) إجمالي عدد الوفيات، و(2543) إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء.

(س ر)