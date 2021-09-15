شمال وشرق سوريا تشيد بالمقاومة التاريخية لكوباني في وجه داعش

وقرأت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون والعمل في إقليم الفرات، البيان باللغة العربية، وذلك بحضور العشرات من إداريي الإقليم.

وجاء في نص البيان:

"يصادف اليوم الخامس عشر من أيلول، الذكرى السنوية السابعة لهجوم أشرس قوة إرهابيّة متطرفة على مقاطعة كوباني، وعلى الرغم من ضعف الإمكانات، أثبتت مقاومة كوباني للعالم أجمع، قدرتها على ردع الإرهاب. حيث تمكّن من تحقيق الانتصار على أعتى تنظيم إرهابي عرفته البشرية.

وعلى أرض مقاومة كوباني، تشكّلت اللبنة الأولى في وحدة الصف الكردي، حيث تدفقّ الشباب الكردي، من مختلف أجزاء كردستان، للمشاركة في مقاومة العصر، لحماية قيم هذا الشعب ومكتسباته".

مقاومة كوباني كانت الصخرة التي اجتمعت عليها إرادة الشعوب في استئصال الإرهاب

وقال البيان: "لفتت مقاومة كوباني أنظار كافة الأطراف والقوى العالمية التّواقة للحرّيّة والمناهضة للإرهاب، وكان اليوم العالميّ للتضّامن معها، التعبير الأقوى لها، ما دفع إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، بعد أن أدرك الجميع أنّه يمكن القضاء على التنظيم الإرهابي، إن توفرت الإرادة والتصميم، فمقاومة كوباني كانت الصخرة التي اجتمعت عليها إرادة الشعوب والإنسانيّة، في لفظ الإرهاب واستئصاله من جذوره".

وتابع البيان: "لقد انتصرت مقاومتنا في كوباني في 26 كانون الثاني عام 2015، ولاقى هذا الانتصار صدىً كبيراً في كافة أنحاء العالم، حيث خرجت الجموع إلى الساحات والشوارع في اليوم التالي، كتعبير صادق لمشاركة شعبنا الانتصار في كوباني على الإرهاب السوداويّ".

نتطلع إلى الاستمرار في دعم مقاومة كوباني والوقوف في وجه خطر الدولة التركية

وأشار البيان إلى أن المقاومة وحدها حققت الاستقرار والأمان للمنطقة والعالم في العيش بحرية، فضلاً عن أنّه لا يمكن أن تنتصر النزاعات الشوفينية والعنصرية والجاهلية المتطرفة، على إرادة الشعوب في الحرية والديمقراطيّة.

وناشد البيان المجتمع الدولي لمساندة قوات سوريا الديمقراطية، في القيام بمحاكمة مرتزقة داعش المتواجدين في سجونها، والقضاء على براثن وخلايا الإرهاب الداعشيّة، التي لازالت تنظم نفسها في مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا. وأضاف: "نتطلع إلى شعوب العالم للاستمرار في دعم مقاومة كوباني بوجه القوى المتطرفة، والوقوف في وجه خطر الدولة التركية، الذي يهدد أمن وسلام منطقتنا".

كما دعا البيان الدول الضامنة (روسيا وأمريكا) الالتزام بتعهداتها، ووقف انتهاكات الدولة التركية، المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وإنهاء احتلالها للأراضي السورية، والاعتراف بالإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، باعتبارها النموذج الديمقراطي الأمثل لشعوب المنطقة.

مظاهرة في تل براك: كوباني تحولت إلى رمز للمقاومة في العالم أجمع

وفي السياق ذاته، استذكر أهالي ناحية تل براك، اليوم، الذكرى السنوية السابعة لبدء هجوم داعش على كوباني، وذلك خلال مظاهرة.

وخرج العشرات من أهالي تل براك، بمظاهرة في الذكرى السابعة للهجوم على كوباني من قبل مرتزقة داعش عام 2014.

وبدأت المظاهرة من دوار الفرن وصولاً إلى دوار الشهداء، حمل خلالها المشاركون، لافتاتٍ كُتِبَ عليها شعارات مندّدة بالاحتلال التركي، وداعمةً لقوات سوريا الديمقراطية ومقاومة السجون.

ولدى الوصول إلى دوار الشهداء، وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في ناحية تل براك، فرحة البكر، التي قالت، إنهم بفضل وحدات حماية الشعب وحماية المرأة، استطاعوا تحرير المنطقة بعد 134 يوماً من الحصار والمقاومة، حيث تحولت كوباني إلى رمز للمقاومة في العالم أجمع، وخطاً للدفاع عن وطنهم وأرضهم.

(م ع/م)

ANHA