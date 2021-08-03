شمال وشرق سوريا تقف 5 دقائق صمت تذكيراً بالإبادة الإيزيدية

وكان مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، قد دعا إلى الوقوف 5 دقائق صمت، من الساعة الـ10.00إلى 10.05صباحاً، يوم 3 آب، تذكيراً بالإبادة الإيزيدية، وتقديراً لشهداء الحرية.

في حين أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً، استذكرت فيه المجزرة وقالت "إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الوقت الذي نستذكر فيه شهداء مجزرة شنكال، فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى الوقوف خمس دقائق صمت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ ٣ آب على أرواح الشهداء.

كذلك نؤكد أن محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء لابد أن تتم، ونؤكد أن الانتصار على داعش في ٢٣ آذار ٢٠١٩ في بلدة الباغوز على يد قوات سوريا الديمقراطية يعتبر جزءاً كبيراً من الانتقام لأرواح جميع الضحايا الذين استشهدوا على يد داعش".

وفي السياق، شهدت مدن ونواحي وبلدات شمال وشرق سوريا، وقوف الأهالي 5 دقائق صمت، الذين أكدوا وقوفهم مع الإدارة الذاتية في شنكال والدعوة إلى الاعتراف الدولي بالإبادة الإيزيدية ودعم المجتمع الإيزيدي.

(سـ)