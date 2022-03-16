شمال وشرق سوريا تقف 5 دقائق صمت استذكاراً لشهداء حلبجة

يصادف اليوم الأربعاء (16 آذار 2022) الذكرى السنوية الـ 34 لمجزرة حلبجة التي راح ضحيتها حوالي 5 آلاف كردي في جنوب كردستان.

وإجلالاً واستذكاراً لشهداء مجزرة مدينة حلبجة في جنوب كردستان، الذين قضوا خنقاً بالسلاح الكيماوي عام 1988 على يد نظام صدام حسين؛ وقف الأهالي في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا 5 دقائق صمت.

في مركز مقاطعة كوباني، وقف المئات من الأهالي وأعضاء وإداريي مؤسساتها ودوائرها وفي مركز ناحية عين عيسى وقف مجلس مقاطعة كري سبي 5 دقائق صمت استذكاراً لشهداء المجزرة، كلٌ أمام مؤسسته، كما وقف الأهالي في مدن ونواحي مقاطعتي قامشلو والحسكة في الساحات الرئيسة من المدينتين، وسط إغلاقهم المحال وإيقاف حركة السير.

فيما وقف أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية في عدة مفارق وشوارع رئيسة؛ في القسم الشرقي من الحي وقفوا بالقرب من شارع الألبسة، وفي القسم الغربي فوقفوا أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، أما في حي الأشرفية وقفوا أمام كومين الشهيد دكتور شاهد.

وفي الطبقة وقفت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وريفها 5 دقائق صمت، أمام مبناها وسط المدينة، بحضور عوائل الشهداء وأعضاء اللجان المدنية والأحزاب السياسية.

تلا الوقفة إلقاء بيان باسم الإدارة المدنية قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة، مظلوم عمر، وجاء في نصه:

"في هذا اليوم نمر بالذكرى الرابعة والثلاثين لمجزرة من المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية التي وقعت في مساء يوم السادس عشر من شهر آذار لعام 1988، مجزرة مروعة ضد المدنيين العزل في منطقة حلبجة".

وأكمل البيان "حيث استُخدم السلاح الكيميائي المحرم دولياً ضد المدنيين العزَّل، من أطفال ورجال ونساء وشيوخ لاقوا حتفهم نتيجة سياسة الدول الديكتاتورية وكانوا ضحية سياسات الدول المتصارعة حيث راح ضحية هذه المجزرة حوالي خمسة آلاف مدني وعشرات الآلاف من الجرحى".

وأشار البيان إلى "أنَّ هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ترتكب ضد المدنيين في كل مكان ترتقي إلى جرائم حرب وحروب إبادة ضد القوميات والإثنيات والمكونات التي عانت الويلات من خلال مسيرتهم التاريخية والثورية لنيل الحرية والكرامة من سلطة الدولة التي همهما التسلُّط على الشعب وعلى مقدرات الشعب".

واستنكر البيان في ختامه "هذه المجزرة المروعة التي ارتُكبت ضد المُكَوّن الكردي وضد الإنسانية جمعاء، وسنندد ضد كل عمل إجرامي يقام من أي جهة ضد الإنسانية، ونؤكد للعالم أجمع بأننا سنقف دائما إلى جانب القيم الإنسانية والحرية للإنسان والمضي قدماً بمشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية لكافة الشعوب العالم".

(كروب/ س ر)

ANHA