شمال وشرق سوريا تقدم صهاريج المياه لمليون نسمة حرمتهم تركيا مياه الشرب

بعد قطع الاحتلال التركي مع مرتزقته المياه لأكثر من شهر من محطة علوك الواقعة شرق سري كانيه المحتلة، والتي كانت تزود مدينة الحسكة وأريافها والنواحي التابعة لها بمياه الشرب، أرسلت مدن شمال وشرق صهاريج مياه إلى مدينة الحسكة، للمساعدة في تخفيف أزمة المياه التي تعيشها.

ويترافق قطع المياه بصمتٍ دولي كما أن "الضامن" الروسي يقف متفرجًا على الجرائم التركية بحق أكثر من مليون نسمة في المنطقة.

وبعد إعلان مجلس مقاطعة الحسكة حالة النفير العام، بادرت مناطق شمال وشرق سوريا بإرسال صهاريج المياه للأهالي ووضعتها في خدمة بلدية الشعب بالمدينة لمساعدة الأهالي في تعبئة المياه.

تجمعت الصهاريج، اليوم، عند دوار الطير في حي الصالحية بمدينة الحسكة، ومن هناك سيتم توزيعها على الأحياء المختلفة في مدينة الحسكة.

الإداري في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة، عبد الصمد عيسى، قال "بعد حالة النفير العام المعلنة من قبل مجلس مقاطعة الحسكة بادرت مدن شمال وشرق سوريا بإرسال الصهاريج لمساعدة أهالي المدينة".

ويبلغ عدد الصهاريج التي قُدّمت للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة من قامشلو، تل حميس، تل براك والرقة 21 صهريجًا، وسعة كل واحدة منها 50 برميل.

وبيّن عيسى أنه سيتم توزيع المياه على كامل أحياء المدينة عبر الكومينات قدر المستطاع وبشكلٍ منظم، وتابع قائلًا "كل أسرة سوف تحصل على 5 براميل من المياه، للتخفيف من الأزمة التي تمر بها كامل أحياء المدينة".

وطالب عيسى الإدارات في باقي مناطق شمال وشرق سوريا بمساعدة أهالي مدينة الحسكة، وإرسال صهاريج إضافية حتى الانتهاء من الأزمة.

ودعا عبد الصمد عيسى في نهاية حديثه الأهالي بالقول "نأمل من أهلنا التحلي بالصبر، حتى الوصول إلى حل جذري لأزمة المياه في المدينة".

(ه إ/هـ ن)

ANHA