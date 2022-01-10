شمال وشرق سوريا تدين هجمات الاحتلال التركي على كوباني

تتوالى ردود الفعل المستنكرة لهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمواطنين.

وفي كوباني أدى القصف التركي إلى استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين بينهم الطفل عبدو مصطفى حنيفي الذي بترت ساقه.

تنديداً بجرائم الاحتلال التركي، أدلت اليوم منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، ببيان طالبت فيه المنظمات الحقوقية وحماية حقوق الطفل القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني حيال جرائم تركيا.

حيث تجمع أعضاء المنظمة وأعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية في مقاطعة الشهباء، في ساحة مخيم سردم التابعة لناحية الأحداث وهناك قرأت عضوة المنظمة، ليلى محمود، البيان.

وأشار البيان إلى أن الهجمات التركية تتزامن مع اقتراب الذكرى الرابعة للعدوان عفرين، والذي أسفر عن "498 قتيل بينهم أطفال ونساء وشيوخ" ومئات الجرحى وتهجير أكثر من (300000) ألف مواطن وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة والمواقع الأثرية.

منوهاً إلى عدوانها على سري كانيه وكري سبي الذي استخدمت فيه حتى الأسلحة المُحرمة دولياً، والتي "أسفرت عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح وتهجير ما يزيد عن (200000) مئتا ألف مدني من قراهم ومساكنهم وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية".

مبيّناً أن دولة الاحتلال التركي غير مكتفية بهذا القدر من الإجرام بل تقوم بشكل شبه يومي باستهداف المناطق المأهولة بالسكان بدءً من شيراوا والشهباء وكوباني وباقي مناطق شمال شرق سوريا، رغم العهود والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتداء على أراضي دولة أخرى، بل تزيد من وتيرة هجماتها العشوائية والممنهجة لزيادة سيطرتها على المناطق السورية استكمالاً لمشروعها التوسعي.

واختتم البيان بدعوة المنظمات الحقوقية ومنظمة اليونيسيف للقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني حيال الجرائم التركية على التراب السوري.

لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء تعتبر كل داعم لتركيا شريكاً في جرائمها

وفي الصدد ذاته، أدلت لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، ببيان، قرئ في مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرز بمقاطعة الشهباء، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، أمينة بكر باللغة الكردية، وعضوة المجلس ريم هورو باللغة العربية.

وتقدمت اللجنة في بيانها بالعزاء إلى ذوي المواطن الذي استشهد جراء القصف التركي ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مبينة أن دولة الاحتلال التركي نتيجة فشلها في أزماتها السياسية والاقتصادية ترتكب المجازر بحق الشعب الكردستاني وخاصة في مدينة كوباني المقاومة.

وأدان البيان هذا الهجمات على مدينة كوباني وريفها، واعتبرت كل مَن يدعم دولة الاحتلال التركي شركاء في جرائمها.

مجلس عوائل الشهداء في دمشق يعدّ الهجمات التركية اعتداءً على الشعب السوري وأمنه

كما استنكر مجلس عوائل الشهداء في دمشق خلال بيان الهجمات التركية، وعدّها "عملاً سافراً واعتداءً على الشعب السوري وأمنه واستقراره.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وحدة سوريا أرضاً وشعباً، أهاب بالشعب السوري بكافة مكوناته لـ"إدانة هذا الاعتداء التركي ضد المدنيين والوقوف ضد تدنيس أي شبر من الأراضي السورية من كل القوى المعتدية على أرضنا وشعبنا".

أطفال تربه سبيه يرفعون صورة الطفل عبدو حنيفي

وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، رفع الأطفال صور الطفل عبدو حنيفي وطالبوا بحماية الأطفال من الهجمات التركية مشددين على ضرورة إيقافها.

وخلال تجمع الأطفال في ساحة مدرسة حسان، قالت الطفلة إيفا طحلو إنه يجب وضع حد لجرائم الاحتلال التركي، وإنه على المنظمات الإنسانية والحقوقية أن تلعب دورها ويتم حماية الأطفال في شمال وشرق سوريا ليعيشوا كباقي الأطفال في العالم بأمن وسلام.

وطالبت بالوقوف أمام جرائم الاحتلال التركي ومحاسبته على ما تسبب به للطفل عبدو حنيفي الذي فقد أحد ساقيه.

حزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه يستنكر الهجمات التركية

في هذا الصدد ذاته استنكر حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، القصف التركي على مدينة كوباني خلال بيان قرئ أمام مبنى أكاديمية الشهيدة نجبير، من قبل عضو الحزب عبد الرحمن حجي حسن.

البيان أدان وبشدة الهجمات التركية ووصفها بـ "الوحشية البعيدة عن الأخلاق الإنسانية"، وأوضح أن استمرار وتصعيد الهجمات التركية يؤكد محاولتها الانتقام لداعش وإخفاء وتغطية إفلاسها أمام مقاومة قوات الكريلا.

الحزب طالب في بيانه بتصعيد وتيرة النضال والمقاومة لردع الهجمات على شمال وشرق سوريا، ودعا المجتمع الدولي والقوى الضامنة بالخروج عن صمتها وإيقاف هذه الهجمات.

لجنة التربية في منبج: أوقفوا الحرب على الأطفال

أدلت لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج صباح اليوم، ببيان بمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات والطلبة وذلك أمام مبنى اللجنة، وقد حمل الأطفال المشاركون في البيان يافطات كتب عليها "لست إرهابي أريد ساقي"، "أوقفوا الحرب على الأطفال"، "من حقي أن أعيش من حقي أن أتعلم".

وقرأ الطفل أحمد نجم البيان، وقد جاء في نصه: "إلى العالم ومنظماته الصامتة عن المجرمين وجرائمهم وقذائفهم القاتلة التي تسقط على رؤوس الأطفال الأبرياء في مدارسهم لتعجن الأشلاء بصفحات الكتب وتقضي على بسمة الأبرياء المرسومة على وجوههم، أي ذنب ارتكبوه لكي يصب كل هذا الجحيم عليهم".

وأضاف "أين الإنسانية وأين دعاة حقوق الطفل، نحن أطفال شمال وشرق سوريا نناشد المنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الطفل لحماية الطفولة من وحشية القذائف التركية الهمجية الظالمة، التي لا تميز بين الحجر والشجر والبشر".

واستنكر البيان "الأعمال الوحشية التي تقوم بها الدولة الارهابية التركية وزعيمها أردوغان ضد الطفولة في شمال وشرق سوريا".

وتابع: نقول لأردوغان أننا بأراضينا متجذرون كتجذر أشجار الزيتون في المناطق المسلوبة، وأنه من جراحاتنا وأشلائنا سينبع الأمل الذي سيشع نوراً على الإنسانية جميعاً، ونقول: منكم القذائف ومنا القلم، ومنكم الطيش ومنا الحلم، ومنكم القتل والإرهاب ومنا السلم، فمهما فعلتم فلن تحجبوا عنا النور والعلم والمعرفة والديمقراطية".

"دعونا نذهب إلى مدرستنا بسلام"

ومن جانبها ألقت هيئة التربية في إقليم الفرات بياناً تحت شعار "كيف سأذهب إلى مدرستي بعدما قطعوا ساقي" نددت فيه بالقصف الذي تعرضت له مدينة كوباني ووقع ضحيته نساء وأطفال.

كما حمل المشاركون في البيان يافطات كتب عليها "أريد ساقي أنا لست إرهابياً"، "لماذا قتلتم طفولتي".

وقرأت الطالبة تارا محمد البيان في مدرسة الشهيد سيدو بمدينة كوباني باللغة الكردية، وجاء فيه: "نحن أطفال مدينة كوباني أطفال مدينة المقاومة، التي أصبح أطفالها رمزاً وزهوراً لربيع الشعوب في المنطقة، تلك الزهور التي تتجمل بألوان آذار(..) ندين بشدة الهجمات الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على المدنيين خاصة الأطفال في هذا الوطن".

واستنكر البيان الصمت الدولي المقيت للدول التي تدّعي الديمقراطية، ولكنها أبعد ما تكون عن الديمقراطية، ووجه رسالة لهم أكد بأن "كل هذه الوحشية والعنف لن تثبط من عزيمتنا وإصرارنا".

مجلس ناحية شيران يطالب بوقف الأعمال الإرهابية التركية تجاه المواطنين

كما أدلى مجلس ناحية شيران بمقاطعة كوباني ببيان إلى الرأي العام طالب من خلاله المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل والأمم المتحدة بوقف الهجمات التركية الإرهابية على المنطقة والالتزام بواجباتها حيال المنطقة وشعبها.

وأدلي البيان في مكان استهداف الاحتلال التركي لعائلة حنيفي أمام منزل الطفل عبدو حنيفي الذي بترت ساقه في قرية قره موغ وقرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيران خليل محمود باللغة العربية.

وشارك في إلقاء البيان العشرات من أعضاء مجلس ناحية شيران وأعضاء وإداريين من مجلس مقاطعة كوباني وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة في إقليم الفرات وأهالي القرية حاملين صور الطفل عبدو مصطفى ولعبته التي كان يلعب بها أثناء إصابته جراء القصف التركي على القرية.

واستنكر البيان الهجمات التركية على مدينة كوباني وقراها وقال بأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كوباني وريفها لمثل هذه الهجمات متذكراً الهجوم الذي شن في الـ ٢٥ على أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

كما أدان البيان الصمت الدولي حيال العدوان التركي على المنطقة، وناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وبالأخص منظمة حقوق الطفل الوقوف ضد أعمال الدولة التركية الإرهابية واللاإنسانية تجاه المواطنين في شمال وشرق سوريا.

وقرية قره موغ واحدة من واحدة من القرى التي تعرضت للقصف بالمدافع في الـ 8 من الشهر الجاري أصيب فيها 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 نساء وطفلين أحد الأطفال ذو الـ 4 سنوات هو عبدو مصطفى حنيفي الذي بترت ساقه والآخر أصيب في رجله أيضاً.

مكتب رعاية الطفولة في هيئة المرأة بإقليم الفرات يستنكر الهجمات التركية

في السياق ذاته، أدلى مكتب رعاية الطفولة في هيئة المرأة في إقليم الفرات ببيان، تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على مدينة كوباني وقراها، وقرئ البيان أمام المكتب بمشاركة عدد من الأطفال ومعلمي ومعلمات مقاطعة كوباني.

وجاء في نص البيان: "إن الدولة التركية باتت تمارس عمليات الإرهاب الإجرامية بشكل مستمر تزامناً مع صمت دولي وذلك باستهداف المدنيين في مدينة كوباني وريفها بواسطة المسيّرات والقذائف المدفعية".

وطالب البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القصف المتكرر لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا, والضغط على تركيا للقيام بواجباتها ومهامها وإلزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وبعد البيان حمل الأطفال صور الطفل عبدو مصطفى الذي بترت ساقه جراء قصف دولة الاحتلال التركي على قرية قرموغ ويافطات كتب عليها "نريد أن نعيش بسلام"، "لا للقتل لا للعنف"، "دعوني أعيش طفولتي".

منظمات المجتمع المدني في الطبقة تطالب بإيقاف تركيا

طالبت منظمات المجتمع المدني في الطبقة، بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الأعمال الإجرامية التركية على شمال وشرق سوريا، مستنكرةً عبر بيان استهداف المواطنين في كوباني.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في الطبقة، شذى الحسين، من أمام مركز اتحاد الفلاحين.

قال البيان "ندين ونستنكر الاعتداءات الوحشية والهمجية لحكومة الغدر التركية على مناطق كوباني وريف منبج والشهباء وناحية زركان والذي تجسّد بقصف المدنيين في هذه المناطق بآلياته العسكرية".

لافتاً "أن هذا القصف رسالة واضحة لدولة الاحتلال التركي على استمرارها في حرب الإبادة ضد شعبنا، وبنفس الوقت تحد واضح للتحالف الدولي ولروسيا"، مؤكداً على أن "أن هذا التصعيد والهجوم يستوجب ضرورة إبداء مواقف واضحة من قبل هذه القوى وإلا ستتحملان مسؤولية الشراكة مع تركيا".

وطالب البيان في ختامه "المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بضرورة التحرك لوقف هذه الأعمال العدائية التي تزعزع استقرار المنطقة وتدخل في خدمة الإرهاب وكذلك ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات العلنية والواضحة للفاشية التركية".

(كروب/ٍسـ)

ANHA