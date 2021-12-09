شمال وشرق سوريا تدين اغتيال المناضل مروان بدل وتؤكد دعمها لمقاومة شنكال

وأصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بياناً، استنكر خلاله الهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي، وذلك على خلفية استهداف الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل، قبل أيام، ما أدى إلى استشهاده.

وقرأت البيان باللغة الكردية الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي روناهي حجو، وذلك في ساحة مبنى مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني بحضور العشرات من أعضاء المجلس.

وأشار البيان إلى تزامن استشهاد الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال بعد استهدافه بواسطة طائرة مسيّرة تركية مع هجوم لداعش قبل يومين استهدف المدنيين، ما يعني أن الطرفان يرتكبان المجازر بحق الشعب الكردي.

وأوضح البيان أن "هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها شنكال وقامشلو وكوباني ولن تكون الأخيرة".

وأضاف "نحن نرى في الوقت الراهن الأزمات التي تعاني منها تركيا اقتصادياً وسياسياً، وبمواجهتها سنعمل نحن الكرد مع باقي المكونات في شمال وشرق سوريا لتحقيق الوحدة والتطور عسكرياً وفكرياً لكي نستطيع الرد على هذه الانتهاكات".

ووجه البيان رسالة لأبناء شنكال، وقال "باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، نقول لأهالي شنكال: أنت لستم وحدكم ونحن بجانبكم".

وعاهد البيان القائد عبد الله أوجلان وشهداء الحرية بالسير على درب الحرية حتى تحقيق النصر، وقدم العزاء لذوي الشهيد مروان بدل وعامة الشعب الإيزيدي.

حلب

في السياق، تجمّع اليوم أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء في حلب أمام خيمة الاعتصام في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، استنكاراً لاستمرار الدولة التركية باستهدافها قيادات شنكال.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء عواش جاويش، وباللغة الكردية من قبل العضوة بريتان جعدان.

وأشار البيان إلى أن فشل النظام التركي الفاشي سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً في الحروب، نتيجة المقاومة التاريخية للشعب الكردستاني على كافة المستويات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، أدى إلى لجوئها إلى استخدام الأساليب القذرة في هجماتها ضد الشعب المسالم، واستعمالها الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد قوات الحماية الشعبية في جبال كردستان إلى اغتيال الأبرياء.

وأضاف البيان: إن الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية مثل جريمة اغتيال الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية لمدينة شنكال الكردستانية مروان بدل واعتقالها ممثلي الشعب الكردي وتشديد العزلة على القائد أوجلان في إمرالي، جرائم ضد الإنسانية.

ناشد البيان هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإنسانية الضغط على الدولة التركية الفاشية للحد من تلك الانتهاكات والممارسات اللا أخلاقية المنافية للمقاييس والمواثيق والأعراف الدولية.

مجلس مقاطعة كري سبي: استهداف مروان بدل خدمة علنية لداعش

كما أدان مجلس مقاطعة كري سبي خلال بيان، جريمة اغتيال الاحتلال التركي للرئيس المشترك للإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل، مؤكداً أن هذا الاستهداف هو استمرار لإبادة الايزيديين والمجازر المرتكبة بحقهم كما حصل عام 2014 على يد داعش، وأن هدف تركيا دائماً هو إعادة إحياء داعش وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر المجلس صمت حكومتي بغداد وهولير أمام هذه الجرائم، مطالباً إياهما بالخروج عن صمتهما ووضع حد لمثل هذه الاعتداءات التي تعد خدمة علنية لداعش وقوى الإرهاب التي تريد إبادة الإيزيديين.

وطالب المجلس في ختام البيان، المجتمع الدولي بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما يحدث في المنطقة من استفزازات واستهدافات بحق المدنيين والشخصيات الوطنية والهادفة إلى ترويع الشعب الآمن في مدنه وقراه، ومحاولة إعاقة أي تقدم سياسي ينهي الصراعات في الشرق الأوسط.

(كروب/ ف)

ANHA