شمال وشرق سوريا بمؤسساتها الحقوقية والمدنية تشدد على ضرورة محاسبة تركيا لاستهدافها المدنيين

منبج

في منبج أدان تجمّع نساء زنوبيا في بيان، جريمة الاحتلال التركي بحق أعضاء المؤسسات المدنية وضمن المناطقة الآهلة، مشدداً على ضرورة محاسبة تركيا وإيقافها عند حدها.

وألقي البيان أمام دار المرأة وسط مدينة منبج من قبل الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، نسرين العلي، بحضور عدد من النساء وأكدت فيه "دولة الاحتلال التركي فقدت كل شيء متعلق بالإنسانية، لذا، نراها تقوم، في الفترة الأخيرة، بالأعمال اللا أخلاقية تجاه شعوب المنطقة، كارتكابها المجازر بحق المدنيين، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها دولة الاحتلال بمثل هذه الأعمال".

قامشلو

قال مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، خلال بيان أصدراه اليوم" إن استهداف الدولة التركية للمؤسسات المدنية يعدّ جريمة حرب يعاقب عليها في كافة المواثيق والعهود الدولية".

البيان ألقي من أمام مجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة قامشلو، وقرأه باللغة العربية الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية، رفيق جميل، وباللغة الكردية من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، خديجة إبراهيم.

ومما جاء في البيان أيضاً "إن استهداف الدولة التركية للمؤسسات المدنية يعدّ جريمة حرب يعاقب عليها في كافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 7 و9، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 98 من البروتوكول الإضافي لاتفاقات جنيف".

وأضاف "أن هذا العمل الإرهابي من قبل الدولة التركية يهدف إلى ضرب استقرار المنطقة في محاولة واضحة لإعادة إحياء تنظيم داعش وكافة المنظمات الإرهابية، وخير دليل على ذلك استهداف مؤسسات العدالة التي تحاكم أعضاء تنظيم داعش وكافة أعضاء المنظمات الإرهابية".

الشهباء

بدوره، استهجن مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم عفرين الصمت الإقليمي الدولي الرهيب الذي تستمر حكومة العدالة والتنمية في ظله بارتكاب جرائم حرب بحق شعوب شمال وشرق سوريا، ضاربة كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تلزم كافة الأطراف المتحاربة تجنب استهداف المدنيين العزل عرض الحائط.

البيان ألقاه من أمام مبنى المجلس في قرية تل سوسن بالشهباء عضوة مجلس العدالة الاجتماعية، أفين حج حمو، بحضور عدد من المحامين والقضاة والحقوقيين.

وطالب البيان " الحكومة السورية بممارسة صلاحياتها بموجب القانون الدولي وإقامة دعاوى بحق حكومة أردوغان أمام المحاكم والمحافل الدولية".

الطبقة

وقال بيان ديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، الذي ألقاه الرئيس المشترك له معتز السودان "يتزامن هذا الهجوم مع الذكرى السنوية الثانية لاحتلال مدينتي رأس العين وتل أبيض وهذا ما يضاف إلى سجل انتهاكات الدولة التركية بحق المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية ويتزامن الهجوم مع احتفالات شعبنا بالذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة الرقة".

الرقة

وبدوره، وبعد إدانة الجريمة التركية بحق المدنيين في كوباني، شدد بيان مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة الذي قرأه الناطق المشترك له موسى الإبراهيم "قضيتنا قضية عادلة ودفاعنا عن أرضنا واجب علينا، وكما نجحنا في تحرير أرضنا وبلادنا من إرهاب داعش سننجح في تحرير أرضنا من المحتل العثماني وسلطانه الجديد الذي لا يتعلم من التاريخ، فكما قاومناهم سابقاً ودحرناهم بعد أن جثموا على صدورنا المدة أربعمائة سنة".

وطالب البيان "يجب أن يتم توثيق هذه الجرائم وتحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لينال هذا السلطان التركي جزاءه العادل وليقبع في مزبلة التاريخ ولتنعم هذه البلاد بالسلام وبالمحبة".

حلب

كما أدلى ديوان العدالة الاجتماعية في حلب، ببيان في الصدد ذاته، حمّل فيه المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الجرائم التركية.

وقرئ البيان في حي الشيخ مقصود، من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في مدينة حلب المحامي، محمد أمين، بحضور العشرات من الحقوقيين والمحامين، وأعضاء مجلس الصلح الاجتماعي.

وقال البيان: "نحمّل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليين مسؤولية حماية المدنيين وندعوهما إلى تحمّل مسؤوليتهما والتزاماتهما اتجاه الدول الأعضاء في المجتمع الدولي. كما نناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية فضح جرائم النظام التركي بحق المدنيين والمناطق الآمنة".

(كروب/مـ)

ANHA