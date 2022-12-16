شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها: بالمقاومة والصمود سنفشل مخططات الاحتلال

تتواصل ردود الفعل المناهضة والرافضة لهجمات وسياسات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف عبر طائراتها ومدافعها، أمن واستقرار المنطقة.

الدرباسية

وفي هذا السياق، أشار المواطن، محمود عيسو، إلى أن "هدف دولة الاحتلال التركي من شن هجماتها على المنطقة هو القضاء على المكونات عامة، والكرد خاصة".

وأكد "خيارنا المقاومة، وسنتصدى لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطقنا، وسنقف إلى جانب قواتنا العسكرية".

بدوره، قال المواطن فواز ربو "ينبغي على شعبنا أن يدافع عن أرضه وينظم نفسه وفق أسس حرب الشعب الثورية".

نوّه المواطن خالد فنو "وجودنا في مناطقنا ومنازلنا، على الرغم من هجمات الاحتلال علينا، هي مقاومة بحد ذاتها، وسنقاوم بكافة الوسائل؛ لإفشال كافة مخططات دولة الاحتلال التركي وحماية أرضنا وكرامتنا".

كوباني

أما المواطن أوصمان سمي إميه فقال "أبادت دولة الاحتلال الشعب الأرمني من قبلُ، واليوم تحاول القضاء على الشعب الكردي الذي يواجهها بمقاومة لا تقهر، لهذا على كافة مكونات كردستان أن تساند الكرد".

هدف الاحتلال إبادة كل من يحيا على جغرافية كردستان

مؤكداً أن "هدف دولة الاحتلال ليس إبادة الكرد فقط، بل القضاء على كل من يحيا على أرض كردستان".

فيما قالت المواطنة رودين محمد "وحشية العدو لن ترهبنا بل ستزيدنا تماسكاً وقوة، فاليوم اختلطت دماء أبناء مكونات شمال وشرق سوريا في خنادق الشرف في حربهم ضد دولة الاحتلال التركي، وعاهدوا على الدفاع عن المنطقة حتى آخر نقطة دم في أجسادهم".

حان وقت التكاتف والتلاحم

بدوره، أكد المواطن محمد محمود "اليوم نخوض حرب الوجود واللا وجود، وعلينا مساندة قوات سوريا الديمقراطية، ونحن معها قلباً وروحاً".

هدف دولة الاحتلال التركي هو تهجيرنا

من جانبه، شدد الرئيس المشترك لكومين حي الشهيد كاوا في مدينة كوباني، علي مصطفى على أن "هدف دولة الاحتلال التركي واضح؛ هو تهجيرنا من أرضنا لاحتلالها، وهذا لن يحصل طالما هناك قطرة دم تجري في عروقنا".

بالتكاتف والتلاحم سننتصر

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة للكومين نفسه، جيهان مصطفى "اليوم تتعرض شمال وشرق سوريا لحرب خاصة وشرسة، وبالتحديد مدينة المقاومة، كوباني التي كسبت شعبية كبيرة بعد دحرها لمرتزقة داعش والقضاء على الإرهاب؛ بفضل اتحاد وتكاتف أبناء المنطقة في الدفاع عنها عام 2014".

مشيدة بالدور البطولي الذي أظهره الأهالي في الهجمات الأخيرة التي شنتها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بالطائرات من خلال تمسكهم بأرضهم وتشبثهم بها، مؤكدة أن "هذا الصمود كان انتصاراً عظيماً".

الحسكة

كما أكدت المواطنة همرين حسين، أن "مكونات المنطقة انتهجت مبدأ المقاومة المستمد من فكر وإيدلوجية القائد عبد الله أوجلان لردع كافة الهجمات الخارجية التي تطال المنطقة".

من جانبه، شدد المواطن خضر الهيجل "يجب أن يكون شعب المنطقة يقظاً حيال الهجمات والمؤامرات التي تحاك ضده، ورص صفوفه؛ للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي"، مضيفاً "سنقاوم ونحمي أرضنا وسنتصدى لهجمات الاحتلال التركي".

يجب على كل فرد حماية أرضه وكرامته

فيما أكد الرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني في مقاطعة الحسكة، عماد تتريان، أن جميع المكونات، تنظم نفسها للمقاومة، والتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة".

أما المواطن فادي ججو، فقال "شعب شمال وشرق سوريا بتكاتفه سيقاوم كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأكد ججو "بالتكاتف يتحقق أمن واستقرار المنطقة"، مناشداً كافة المكونات، الوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال التركي".

(كروب/ ل م)

ANHA