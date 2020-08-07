شمال وشرق سوريا.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 66 حالة

وأكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، صباح اليوم الجمعة، عن اكتشاف ١٢ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح مصطفى أن الحالات الإثني عشر تتوزع في إقليم الجزيرة تسع حالات (٨ في قامشلو، ١ في تل كوجر)، وفي الرقة ثلاث حالات.

وأضاف مصطفى أن الحالات هي ٤ نساء وثماني رجال.

ويذكر أن هيئة الصحة قد أعلنت يوم أمس، عن أربع وخمسين حالة إصابة، مما يرفع عدد الإصابات مع إعلان هذه الحصيلة الجديدة إلى ستة وستين حالة.

فيما كانت قد نفت هيئة الصحة سابقًا وجود أي إصابات في مخيم الهول إلى الآن، وأن المصابين من أعضاء الهلال الأحمر الكردي قد ذُكرت أعدادهم سابقًا، وليست حالات جديدة، ولم يكونوا من الموجودين في مخيم الهول.

(س و)