شمال وشرق سوريا.. الآلاف يزورون أضرحة الشهداء صبيحة عيد الأضحى

توجّه أهالي شمال وشرق سوريا، منذ ساعات الفجر الأولى، وعقب تأدية صلاة العيد، إلى مزارات الشهداء؛ لزيارة أضرحة الشهداء.

وشهدت مزارات "الشهيد خبات ديرك في ديرك، والشهيد دلشير في دكر، والشهيد دليل ساروخان في قامشلو، والشهيد إسماعيل في عامودا، والشهيد دجوار في الحسكة، والشهيد رستم جودي في الدرباسية، والشهيدة دجلة في كوباني، ومزار الشهداء في كل من تل تمر والرقة ودير الزور والشدادي والطبقة والشهباء"، المنتشرة في شمال وشرق سوريا، زيارة الحشود من الزائرين.

ووضع الأهالي وذوو الشهداء، أكاليل الورد على أضرحة أبنائهم وبناتهم، وتبادلوا التهاني، إلى جانب توزيع الحلوى، وإشعال البخور وقراءة الآيات القرآنية.

وتُعد زيارة الأضرحة صبيحة يوم العيد، ثقافة راسخة لدى أهالي شمال وشرق سوريا، منذ انطلاق ثورة 19 تموز عام 2012.

(أم)

ANHA