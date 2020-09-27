شمال لبنان.. مقتل عسكرييْن جراء إطلاق نار.. وعملية وادي خالد مستمرة

وأضاف الجيش في بيان أنه تجري متابعة الموضوع لتوقيف المسلحين الفارّين وكشْف ملابسات الاعتداء.

وفي سياق آخر، أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه "في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمنفذي جريمة كفتون، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 أشخاص، والذي تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان".

وأضافت في بيان، بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصًا، حيث أوقفت 3 من أعضاء المجموعة، وتوصلت الشعبة إلى تحديد مكان وجود أعضاء المجموعة المسلحة في منطقة وادي خالد في منزل منعزل، فجرى تنفيذ عملية أمنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة في الشعبة، بادرت عناصر المجموعة بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه القوة، فتم الرد عليهم، ما أدى إلى مقتل جميع المسلحين.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن العملية مت زالت مستمرة، وسيتم الإعلان تباعًا عن النتائج.

(ز غ)