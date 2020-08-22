شكوك حول مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا وواشنطن تتعهد بأنها ستمنع وصول الأسلحة إلى إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الشكوك التي تحوم حول قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وكذلك سعي واشنطن إلى منع وصول الأسلحة إلى إيران.

نيويورك تايمز: الشكوك تحوم حول وقف إطلاق النار في ليبيا

صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تحدثت عن عملية وقف إطلاق النار في ليبيا وقالت: " يعتبر إعلان وقف إطلاق النار تطوراً إيجابياً نادراً في الصراع الفوضوي الذي ابتلي بالتدخل الأجنبي، لكن المتشككين كثر.

وأعلن زعماء سياسيون متنافسون في ليبيا وقفاً فورياً لإطلاق النار يوم الجمعة ودعوا إلى إجراء محادثات لنزع السلاح من سرت المدينة الساحلية التي أصبحت محور الجهود الدولية لكسر الصراع المتعثر في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الغنية بالنفط.

وقد رحب بالإعلان الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية أخرى تتدافع لاحتواء النفوذ الروسي والتركي المتنامي في ليبيا، التي تعصف بها الصراعات منذ الإطاحة برئيسها القوي العقيد معمر القذافي وقتله.

وأعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وعقيلة صالح، رئيس البرلمان المنافس في شرق ليبيا، وقف إطلاق النار.

وحذر محللون من أن احتمالات نجاح وقف إطلاق النار غير مؤكدة إلى حد كبير، والجدير بالذكر أنه لم يكن هناك رد فعل فوري من خليفة حفتر، أو اثنين من أقوى داعميه الخارجيين، الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

وقال الخبير في شؤون ليبيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ولفرام لاتشر: "لست متأكداً من أنني سأسمي هذا تقدماً سياسياً، ففي الوقت الحالي، إنها مجرد تصريحات بها الكثير من المحاذير والشروط والأمنيات".

واشنطن تايمز: واشنطن تتعهد باستخدام كافة الأدوات لمنع الصين وروسيا من تعزيز ترسانة الأسلحة الإيرانية

وفي شأن محاولات واشنطن لتقليص ترسانة الأسلحة الإيرانية قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: " قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الأدوات التي تملكها لمنع الصين وروسيا من تسليم الأسلحة إلى إيران.

وتأتي تعليقات بومبيو بعد أسبوع من رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والتي عارضتها الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بحق النقض في المجلس المكون من 15 عضواً.

وقال بومبيو "يمكن لروسيا والصين أن تتحدثا عن لعبة جديدة اليوم، لكني أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة في ترسانتها للتأكد من أن الصينيين والروس غير قادرين على تسليم أنظمة الأسلحة إلى إيران التي تهددنا".

جبروزاليم بوست: هل ستضرب إيران بحراً أو براً رداً على "snapback"

صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية قالت: " بات العالم يرى بوضوح ضعف الجيش الإيراني، وما تمتلكه من جماعات بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

إيران الساعية إلى الحصول على دعم الصين وروسيا، غاضبة من قرار الولايات المتحدة التي تحاول فرض عقوبات، وحتى الآن يبدو أنها تقاوم خطة واشنطن لفرض عقوبات من الأمم المتحدة.

ولكن إيران تعلم أن خطة واشنطن لن تتوقف عند هذه المحاولات، حيث سعت الأخيرة مؤخراً إلى منع صادرات الغاز الإيرانية إلى فنزويلا.

وتعد إيران بدورها قائمة بالخيارات، كما فعلت خلال العامين الماضيين، لتظهر بأنها قادرة على ضرب أصول أمريكا في المنطقة وحلفاء الولايات المتحدة.

فبالإضافة الى وجود وكلاء لإيران في المنطقة فأنها تملك صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار، وكذلك لديها في البحر زوارق سريعة يديرها الحرس الثوري الإيراني وأسلحة أخرى، مثل الألغام.

(م ش)