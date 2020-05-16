شكري حمو: تصعيد التوتر في زينه ورتي  يهدد كامل كردستان

في الوقت الذي أثارت تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منقطة زينه ورتي في جنوب كردستان، قلق الرأي العام الكردي، يواصل جيش الاحتلال التركي قصف مناطق مختلفة من باشور كردستان.

وترى الأوساط السياسية والاجتماعية في كردستان أن دولة الاحتلال التركية تسعى إلى افتعال صراع داخلي بين الكرد، بهدف تحقيق مآربها في احتلال كردستان.

عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري شكري حمو تحدث لوكالتنا حول تصعيد التوتر القائم في منطقة زينه ورتي وقال إن ما يجري في زينه ورتي مخطط تركي بحت، وهذا ما تأكد من خلال إقدام الاحتلال التركي على قصف مخيم الشهيد رستم جودي، وسط صمت دولي حيال القصف التركي للمدنيين العزل في جنوب كردستان.

الدولة التركية تسعى إلى السيطرة على جنوب كردستان وتضييق الخناق على روج آفا

حمو أشار إلى أن الدولة التركية سعت منذ بداية التسعينات إلى السيطرة على مناطق زينه ورتي "بهدف تقسيم جنوب كردستان وإحداث شرخ بين الأحزاب الكردستانية، والسيطرة على باشور كردستان حتى الحدود الإيرانية، وخاصة مع وجود العديد من القواعد التركية في جنوب كردستان".

وأضاف حمو "إن التصعيد في مناطق زينه ورتي سيؤدي إلى إحداث شرخ في الحركة الكردية، لذا تحاول الدولة التركية السيطرة على شنكال أيضاً لتضييق الخناق على روج آفا".

وقال حمو" يتوجب على الأحزاب الكردية والكردستانية الوقوف في وجه هذه المخططات، لأن العدو يحارب بشتى الوسائل للقضاء على الشعب الكردي، لذا من واجب الأحزاب الكردية والكردستانية التحضير لهذه المخططات وإفشالها".

ولفت حمو إلى أن المشكلة في منطقة زينه ورتي يتوجب حلها بالطرق السياسية والدبلوماسية، لأن هدف الدولة التركية هو القضاء على جميع مكتسبات الشعب الكردي وهذا ما رأيناه من خلال دعمها ومساندتها للتنظيمات الإرهابية وخاصة داعش".

الهدف هو القضاء على مكتسبات الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان

ونوه حمو إلى أن هدف الدولة التركية ليس جنوب كردستان فقط، بل القضاء على أية مكتسبات كردية يحققها الشعب الكردي في الأجزاء الأخرى، وظهر ذلك في مخططاتها ضد روج آفا واحتلالها لعفرين وسري كانيه وكري سبي وتغيير ديموغرافية عفرين". كما أكد "أن هدف تركيا من تصعيد التوتر في مناطق زينه ورتي هو تقسيم المنطقة وتدمير ما تم بنائه في جنوب كردستان".

وأضاف حمو "التصعيد في مناطق زينه ورتي سيؤثر سلباً في الوضع في روج آفا، لأن الأجزاء الكردستانية مرتبطة ببعضها البعض، ولأن كردستان جسد واحد وتم تقسيمه إلى أجزاء حسب مصالح الدول الاستعمارية".

وناشد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري شكري حمو جميع الأحزاب الكردية إلى تحقيق الوحدة لتشكيل مرجعية والتوجه إلى انعقاد مؤتمر كردستاني لتشكيل مرجعية سياسية في روج آفا وحل الخلافات والتصدي لمخططات الدولة التركية".

(ك)

ANHA