شخصية وطنية: نحن بحاجة للاقتداء بالشهيد عكيد لتحرير المناطق المحتلة

أصبح الشهيد عكيد "معصوم قورقماز" رمزاً للبطولة في تاريخ النضال والكفاح المسلح الكردستاني، بعد قيادته الكفاح في جبال كردستان وإطلاق قفزة 15 آب الثورية عام 1984. واستشهاده في 28 آذار عام 1986.

هيفي سليمان، من أهالي مقاطعة عفرين، تعرفت على حركة الحرية في تسعينيات القرن الماضي، والتقت القائد أوجلان عدة مرات في حلب، قالت إن الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) من الشخصيات التي "أحيت النضال الثوري من جديد في كردستان وعموم منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر نضاله ومقاومته وتنظيمه بشخصيته الثورية، واستطاع ترسيخ فكر القائد ونقله إلى الأجيال القادمة في كافة مناطق كردستان".

وتابعت هيفي سليمان حديثها "جسّد الشهيد عكيد فكر القائد بعمله ونضاله، ووضع أسس ثورةٍ انضم إليها مئات الآلاف من الشبان والشابات الكرد، وذلك عبر كسر حاجز الخوف وقيادته لولادة جديدة للشعب الكردي في كردستان".

وأضافت "نضال الشهيد عكيد أيقظ الشعب الكردي، لينظم صفوفه ويتسلح بالوعي، ومنحه الثقة لقيادة نفسه بنفسه، ليصبح الشهيد عكيد أحد الأعمدة الأساسية للمقاومة والحماية الذاتية، ومنح العيش بكرامة وحرية وديمقراطية، وذلك على كافة الصعد العسكرية والسياسية والمجتمعية".

هيفي سليمان نوهت إلى أن انطلاقة الدفاع المشروع التي أطلقها الشهيد عكيد قبل نحو 40 عاماً لا زالت مستمر حتى الآن في جبال كردستان، "واستطاعت هذه القوات الوقوف في وجه ثاني أقوى جيش للناتو، لتؤكد أن إرادة الشعب والكريلا أقوى من أي شيء".

وزادت هيفي سليمان الى حديثها "في هذه المرحلة الحساسة التي نمر به نحن شعب شمال وشرق سوريا علينا ان نتخذ من نهج الشهيد عكيد منارة، ونسير على خطاه لتحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي، وأن نتحرك على أساس حرب الشعب الثورية".

وأكدت هيفي سليمان في ختام حديثها، أن ذكرى الشهيد عكيد أصبحت رمزاً للقوة والنضال والمقاومة للشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط. كما ناشدت كافة الديمقراطيين أن يحتذوا بنهج الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) لتحرير كافة الشعوب المضطهدة والوقوف في وجه الديكتاتوريين".

(س ر)

ANHA