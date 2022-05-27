شخصية وطنية: دولة الاحتلال التركي تتبع أساليب مختلفة بمشاركة الخونة لتنفيذ مشاريعها

تستمر ردود الفعل الرافضة لهجمات وأطماع دولة الاحتلال التركي في المناطق الكردستانية، كما تلقى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK للكرد ومشاركته في هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع، واستهدافه الوطنيين في باشور (جنوب كردستان) تنديداً واستنكاراً واسعاً من الكردستانيين، وفي مقدمتهم الكرد في روج آفا.

إلى جانب الفعاليات والنشاطات اليومية الرافضة لسياسة الطرفين، ولازدياد تحرك الاستخبارات التركية في مناطق باشور (جنوب كردستان)، تستمر المواقف السياسية المناهضة، وتتعالى أصوات للوطنيين في وجه سياسة وتصرفات PDK.

إذ ترى الشخصية الوطنية الكردية، عبد الوهاب خلف، من ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، أن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني لدولة الاحتلال التركي في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، وكذلك مشاركته في اغتيال الشخصية الوطنية الكردية، محمد زكي جلبي، خيانة للشعب الكردي وقضيته، وهي لتحقيق أهدافه ومصالحه على حساب الشعب الكردي.

واغتيل الوطني، محمد زكي جلبي، في باشور (جنوب كردستان)، من قبل أجهزة الاستخبارات التركية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني أمام مطعمه في الـ 17 من أيار/ مايو الحالي، حيث استشهد متأثراً بجراحه في مدينة السليمانية.

ويؤكد عبد الوهاب خلف أنه منذ ظهور الدولة العثمانية وهي تحارب الكرد أينما وجدوا، ومستمرة في إبادتهم وارتكاب المجازر بحقهم، عبر هجماتها المستمرة على المناطق الكردستانية وأولها مناطق الدفاع المشروع، فهي تستهدف الشعب الكردي عبر استهداف قوات الدفاع المشروع "لأن الكريلا هي قوات مؤلفة من أبنائنا وبناتنا".

ونوّه خلف إلى أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى تطبيق "العثمانية الجديدة"، عبر توسيع رقعة احتلالها، ولن تتوقف هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، بل ستمتد، حتى حدود ما تسميها أراضي الإمبراطورية العثمانية.

واستنكر خلف استهداف الشخصية الوطنية محمد جلبي في باشور (جنوب كردستان)، وقال: "تركيا تتبع سياسة قذرة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وتستهدف شخصيات وطنية وفعالة في المجتمع؛ خوفاً من إرادتها وإصرارها على الدفاع عن أرضها وقضيتها".

حذر خلف الشعوب الكردستانية من مساعي وأهداف دولة الاحتلال التركي، مطالباً إياها باليقظة والوقوف بحزم في وجه هذه المساعي والأهداف، والوقوف ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وسياساته المعادية للكرد والكردستانيين، مؤكداً أن ما تتعرض له الشعوب الكردستانية ومناطق الدفاع المشروع يتم بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأشار خلف إلى أن ما تشهده الساحة الكردستانية من إعاقة سبل حل القضية الكردية، والهجمات المستمرة على المناطق الكردستانية، استمرار للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، لافتاً إلى أنها لن تنال من إصرارهم وعزيمتهم على النضال المقاومة على الرغم من كل هجمات الإبادة التي يتعرضون لها.

ودعت الشخصية الوطنية الكردية، عبد الوهاب خلف، الشعوب الكردستانية إلى المزيد من التكاتف والوحدة لصد هجمات دولة الاحتلال التركي، والاستمرار في النضال والمثابرة على نهج شهداء الحرية من أمثال الشخصية الوطنية الشهيد محمد زكي جلبي.

(أم)

ANHA