شخصية وطنية: القائد عبد الله أوجلان هو الرقم الصعب

يحتفظ كل فرد التقى القائد عبد الله أوجلان بذكريات، ومنهم الشخصية الوطنية عطو محو الذي عايشه في مدينة دمشق وأكاديمية الشهيد معصوم قورقماز في منطقة البقاع اللبنانية.

عطو محو وطني ينحدر من مدينة كوباني، هو والد الشهيد فرمان كوباني ومناضلين اثنين في حركة التحرر الكردستانية، وشقيق الشهيدة دجلة كوباني التي سمي باسمها مزار الشهداء في كوباني.

في مستهل حديثه لوكالتنا، ذكّر محو بتفاصيل أول لقاء جمعه مع القائد عبد الله أوجلان، قائلاً: "كنت عند أحد الأصدقاء عندما احتضنني شخص من الخلف، آنذاك شعرت بقوة كبيرة تسري في داخلي، وعندما التفت إليه، فإذا هو القائد عبد الله أوجلان، بعدما سمع عني من كوادر حركة التحرر الكردستاني، التي كانت ميلاداً لنا نحن الكرد وشعب المنطقة".

وأضاف: "مهما تحدثنا عن القائد لا يمكننا وصفه، فحياته كانت متميزة عن تلك التي يعيشها البشر العاديون، كان ينام ساعتين فقط، كان ملمّاً بجميع الأديان السماوية، يراقب حركة الطيور وصمت الحجارة، كان يحلل الطبيعة، وكل فرد يلتقي به بمجرد النظر إليه، باختصار يمكننا القول إن فيه روحاً إلهية".

"عرف نفسه قبلاً"

محو أشار إلى أنه "قبل الثورة التي أعلنها القائد حصلت عشرات الثورات وكان مصيرها الفشل، بينما ثورة القائد ضد الاستبداد نجحت، ولو بحثنا في الأسباب، سنجد أن القائد عرف نفسه قبل أن يعرف الثورة، ومن يعرف نفسه سيصل لدرب الحرية المنتظرة، ولهذا نحن ماضون اليوم على الدرب الذي رسمه لنا وسنكسر القيود، فالثورة التي أعلنها القائد في أوجها، وانتشرت في العالم برمته، والملايين ماضون على نهجه وفكره".

وأكد "القائد نجح لأنه طالب بحقوق كافة المكونات وليس الشعب الكردي، حسب، وهنا نرى الإنسانية الحقيقية عندما تطالب بحقوق غيرك وأنت محروم من حقوقك، وهذا ما يرهب العالم أجمع، فالقائد نجح في لملمة شتات الشعوب القابعة في قعر الظلام، عبر فكر وفلسفة واحدة نرى نتائجها اليوم في شمال وشرق سوريا، حيث الإدارة الذاتية تحضن كافة المكونات تحت سقف واحد وتحميهم من شر دولة الاحتلال التركي".

"العزلة قرار من الدول الكبرى الآمرة لدولة الاحتلال"

عن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، قال محو "من خلال فكره وفلسفته اللتين انتشرتا في العالم، أثبت القائد أنه الرقم الصعب في المعادلة الدولية، واليوم أقوى الدول على وجه الأرض تخشى القائد، ولهذا نراها تلتزم الصمت حيال العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي عليه، والتي بالأساس هي قرار من هذه الدول تنفذه دولة الاحتلال التركي".

وطالب عطو محو الكرد وعموم المكونات التي تحيا على جغرافية كردستان بالخروج للساحات، وقال: "القضية الكردية وباقي القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط باتت بحاجة لحل، ومفاتيح هذا الحل بيد القائد عبد الله أوجلان، ولهذا على الجميع تصعيد النضال لكسر العزلة المفروضة عليه، حتى يتحرروا جميعاً من قبضة المستبدين".

(ن ك/د)

ANHA