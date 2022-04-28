شخصية وطنية: النضال هو السبيل الوحيدة لرفع العزلة وتحرير القائد جسدياً

صعّدت الدولة التركية من سياسة تشديد العزلة على القائد أوجلان في سجن إمرالي منذ عدة أعوام، بعد اعتقاله في كينيا عام 1999 خلال مؤامرة دولية.

وكان آخر اتصال هاتفي للقائد أوجلان مع المحيط الخارجي، مع شقيقه محمد أوجلان في 25 آذار/ مارس 2021.

ويؤكد مكتب العصر الحقوقي وفق آخر بيان صدر عنه في الـ 25 من آذار/ مارس الفائت، عدم تمكن المكتب من الحصول حتى على أبسط المعلومات، ولم يتم إخبار محامي القائد أوجلان ولا عائلته بنوع المعاملة التي يتلقونها أو ظروف احتجازهم، على الرغم من تقدم المكتب ​​بالعديد من طلبات المحكمة الدستورية إلى النيابة وقاضي التنفيذ.

وشكلت العزلة المطبقة على القائد أوجلان استياء شعبي كبير ظهرت بأشكال عدة من الفعاليات والنشاطات عبر المظاهرات والاعتصامات.

في السياق، وصفت الشخصية الوطنية محمد خطيب حسو الدولة التركية ببؤرة للإرهاب، وأن لا علاقة لها بالقانون وحقوق الإنسان.

وقال "الدولة التركية تفعل كل ما هو ممنوع وخارج عن القانون فمنذ أعوام والدولة التركية تمنع محاميي وذوي القائد أوجلان من اللقاء به، ففي جميع قوانين العالم يحق للسجين أن يلتقي ذويه ومحاميه كل مدة زمنية محددة".

والتقى الشخصية الوطنية محمد خطيب حسو القائد أوجلان مرتين بين عامي 1992- 1996، في دمشق العاصمة السورية، ولبنان، وهو والد الشهيد فرهاد روج، الاسم الحقيقي عبد الرحيم حسو.

وانضم نجله إلى صفوف قوات الدفاع الشعبي عام 1999 إبان المؤامرة التي حيكت ضد القائد أوجلان، ليرتقي إلى مرتبة الشهادة عام 2004 في منطقة بوتان خلال مقاومته في صفوف قوات الدفاع الشعبي ضد دولة الاحتلال التركي.

ويعد حسو القائد أوجلان قائداً أممياً يعمل من أجل كافة الشعوب، سواء الشعب الكردي أو باقي الشعوب الأخرى، في سبيل تعريف الشعوب بحقوقها التي تعيش تحت نير الأنظمة السلطوية "الشعوب الثورية تؤمن بالقائد أوجلان والفكر الذي يناضل من أجله".

وأكد حسو أن العزلة المستمرة هي مؤامرة جديدة بحق القائد أوجلان، قائلاً: "تشديد العزلة ومنع القائد أوجلان من اللقاء بذويه ومحاميه هي مؤامرة مشتركة للدولة التركية والقوى العالمية لقطع الصلة ما بين القائد وشعبه".

مشيراً إلى أن هذه السياسات لا يمكن أن تنجح "لأنها تواجه ردود فعل الشعوب الثورية المرتبطة بقائدها وترفع معنوياتها أكثر فأكثر".

ورأى محمد حسو أن الهدف من اتباع سياسة العزلة من قبل الدولة التركية على القائد أوجلان، هي لكسر إرادة ومعنويات الشعب الكردي والشعوب الكردستانية، ولمنع وصول توصيات القائد أوجلان إلى شعبه "كون أي توصيات من القائد كفيلة بتغيير مجريات الأمور والأزمات التي تمر بها المنطقة".

ولفت حسو للتداعيات التي يمكن أن تشكلها العزلة المشددة على القائد أوجلان، قائلاً: "منع تركيا القائد أوجلان من اللقاء مع محاميه وذويه ستعمق وتفاقم من حجم الأزمات والمشكلات التي تعيشه المنطقة والشرق الأوسط عامة"، مؤكداً أن جميع تحليلات القائد لمستقبل المنطقة تتحقق في اليوم الراهن".

وطالب حسو المنظمات التي تدعي بأنها حقوقية وإنسانية بالخروج عن صمتها والقيام بواجبها في مواجهة الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق السجناء.

وشددت الشخصية الوطنية محمد خطيب حسو على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة لرفع العزلة المطبقة على القائد وتحقيق الحرية الجسدية له، قائلاً: "سبيل تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية، يكمن في تصعيد المقاومة والنضال في أجزاء كردستان الأربعة".

(أم)

ANHA