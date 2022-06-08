شخصية وطنية استقبلت القائد أوجلان في علبلور: الملايين يسيرون على فكره ويناضلون من أجل حريته الجسدية

تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع عائلته ومحاميه من زيارته أو التحدث معه هاتفياً ما يثير غضباً واسعاً بين الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها مطالبين برفع العزلة عنه.

في هذا السياق، التقت وكالتنا أحد أفراد العائلة التي استقبلت القائد عبد الله أوجلان والتي سكن معها أثناء مكوثه في قرية علبلور غرب مدينة كوباني بـ 5 كم، محمود طاهر قادر، والذي ندد بدوره بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان وقال: "الدولة التركية تستهدف الكرد وحزب العمال الكردستاني بسبب حقدها الشديد للشعب الكردي عبر التاريخ، فهي تريد إبادة هذا الشعب، ونحن نضحي من أجل وطننا".

وأضاف: "على الشعب الكردي الاتحاد في وجه القوى الديكتاتورية الفاشية التي تقتل نساءنا وأطفالنا وتنعتنا بالإرهاب وهي الإرهاب بعينه، لكنها مهما فعلت وقتلت منا فلن تستطيع إبادتنا".

أشار طاهر إلى أنه عندما أسس القائد أوجلان الحزب (حزب العمال الكردستاني) أسسه بنفسه مع سبعة من رفاقه، والآن هؤلاء السبعة أصبحوا بالملايين، وانتشرت أفكاره في أجزاء كردستان الأربعة ويناضلون الآن من أجل حريتهم.

مؤكداً أن الدولة التركية ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الكردي ظلماً، لكنها لا تستطيع محوه من الوجود، مخاطباً كافة القوى التي تدّعي الديمقراطية، قائلاً: "الشعب الكردي لم يرتكب عملاً إرهابياً على عكس الدولة التركية، فلماذا هذا الصمت حيال هذه الانتهاكات؟".

وتساءل محمود طاهر عن سبب العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان ومنع زيارته، وقال "لأنه كردي يناضل من أجل كردستان ويسير الملايين من الناس على فكره وفلسفته، هذا الفكر الذي وضعه من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ونيل كافة المكونات والطوائف لحريتها في أنحاء العالم"، معتبراً أن هذه المطالبة مشروعة وقانونية.

دعا محمود طاهر في ختام حديثه، كافة الشعوب إلى الانتفاض وتنظيم الفعاليات لرفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان ورؤيته والاطمئنان على صحته وإطلاق سراحه.

(م ع/د)

ANHA