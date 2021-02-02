شخصيّة التقت بالقائد: ما قاله لنا تحقق اليوم على أرض الواقع في روج آفا

حظي المئات من أهالي روج آفا بلقاء القائد عبد الله أوجلان، خلال فترة وجوده في العاصمة السورية دمشق عام 1995.

وأثناء وجوده كان القائد ينظّم الكثير من الاجتماعات لأبناء روج آفا لتوعيتهم أكثر حول القضية الكردية وتطورها، وأهمية الوحدة الكردية في أجزاء كردستان الأربعة.

المواطن محمد خطيب من قرية الغنامية التابعة لناحية الدرباسية، أحد الذين حالفهم الحظ والتقى بالقائد عبد الله أوجلان في عام 1995، يقول "كنا مجموعة كبيرة من الأشخاص يبلغ عددنا أكثر من 150 مواطن/ـة من جميع مناطق ومدن روج آفا".

ولفت خطيب إلى أنهم التقوا بالقائد عبد الله أوجلان في الأكاديمية التي كانت موجودة في منطقة الشبعة في العاصمة دمشق، وكانت هذه المرة الأولى التي يقابل فيها القائد.

خطيب ظل يومين متتاليين مع القائد ويقول: "نظم القائد اجتماعاً لنا، تحدث فيه عن روج آفا، ما قاله آنذاك أراه اليوم يتحقق على أرض الواقع".

وأضاف: "حينها قال إن روج آفا ستشهد الكثير من التطورات، وطالب الشعب أن ينظّم نفسه، وأن يكون ذا إرادة وإصرار من أجل تحقيق مكتسباته، لأنّ القضية الكردية لا تخدم مصلحة الشعب الكردي فقط، بل تخدم جميع الشعوب التي تعاني الظلم والاضطهاد".

ويشير خطيب إلى أن ثورة روج آفا انتصرت وحققت الكثير من الإنجازات والتطورات "لأنّ شعوب المنطقة عملت وناضلت وفق فكر وفلسفة القائد أوجلان".

وبيّن خطيب، أنّ القائد كان يركّز على توحيد الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وتابع قائلاً: "القائد قال لنا إن وحّد الشعب الكردي نفسه فلن تستطيع أي قوة إنهاءه".

واختتم محمد خطيب، حديثه بالقول "كل كلمة قالها القائد أوجلان لها معاني ودلالات كثيرة، لا أستطيع التعبير عنها أو وصفها، علينا أن نوحّد صفوفنا من أجل تحريره ومتابعة النضال والمقاومة وفق فكره وفلسفته".

(آ ح/هـ ن)

ANHA