شخصيّات التقت بالقائد أوجلان تؤكّد على ضرورة الاهتداء بأفكاره وتنظيم الصفوف وتصعيد النضال   

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها "لجنة القائد في روج آفا" بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، نظمت اللجنة اجتماعاً موسّعاً على مستوى مقاطعة قامشلو مع الشخصيات التي التقت بالقائد في فترات سابقة، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان. وتحت شعار " الوقت وقت حرية القائد آبو، حرية القائد آبو هي حرية الإنسانية"

وخلال الاجتماع تحدّث المشاركون حول انطباعاتهم خلال لقاءاتهم بالقائد عبد الله أوجلان، حيث نوّهت الشخصيات إلى أنّ القائد عبد الله أوجلان يؤكد دائماً على تنظيم النفس ابتداءً من الأسرة لتأسيس تطوير المجتمع من كافة النواحي وتلافي الأخطاء الّتي تعرّضت لها ونشر الفكر الحر الديمقراطي.

وعن الوحدة الكردية أوضح المشاركون أن القائد أوجلان كان يناشد ويؤكد بضرورة الوحدة الكردية وتوحيد صف الشعب الكردستاني من أجل مواجهة المؤامرات المحاكة ضد الشعب الكردي، وترك الخلافات الحزبية والتعاون بين الأحزاب من أجل تحرير مناطق كردستان، لأنّ توحيد الصف الكردي سيكون بداية بناء كردستان حرة.

المشاركون في الاجتماع نوّهوا إلى أنّ القائد عبد الله أوجلان كان يطالب بتصعيد الكفاح والمقاومة وعدم السماح للعدو بالسيطرة عليهم .

وكما تطرق المشاركون إلى أن القائد عبد الله أوجلان دعا إلى دعم الفئة الشابة لأنهم هم من سيكونون بالقيادة في زمن ما "والآن ندرك معنى هذا القول، أنه بالشبيبة انتصرنا وأنّ الشبيبة هي شرارة الثورة لتحقيق النصر والحرية للوطن".

وأشاروا أيضاً إلى أنّ "القائد كان يقول؛ ابدؤوا من منازلكم، قوموا بتنظيمها وبناء فكر حر، ومن ثمّ انشروا الفكر الحر بين القرى والأحياء".

الحضور قالوا أيضاً إنّ القائد عبد الله أوجلان: شدّد على أهمية التدريب لكافة المكونات والأطياف من أجل تطوير المجتمع وتفادي الأخطاء وحماية مكتسبات الشعوب الحرة.

مداخلات المشاركين تطرّقت أيضاً إلى دور المرأة في المجتمع وتحريرها من الذهنية السلطوية بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان، حيث أصبحت المرأة في ثورة شمال وشرق سوريا مثالاً يحتذى به للمرأة المناضلة الحرة بالنسبة للنساء في العالم، بفضل نضالها وكفاحها ومقاومتها وتطبيقها لمبادئ وأفكار عبد الله أوجلان.

أشار الحضور إلى أنّه في حال وجود النواقص في المجتمع يجب على الجميع التكاتف من أجل تلافي تلك النواقص وتطوير المجتمع وتطبيق أفكار القائد عبد الله أوجلان.

وانتهى الاجتماع باستنكار المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، كما أكد المشاركون إصراهم على مواصلة الكفاح ضمن المجتمع على فكر وفلسفة القائد عبد لله أوجلان حتى تحريره من السجون التركية. وردّدوا الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

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(ك ع/ ك)