شخصيات وطنية: نؤيد حالة الطوارئ التي ستحمي المنطقة وتحرّر المناطق المحتلة

تتعرض شمال وشرق سوريا لتهديدات وهجمات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، في محاولة للقضاء على استقرار المنطقة، وتوسيع رقعة احتلالها.

أعلن المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال بيان، حالة الطوارئ العامة والاستعداد لمواجهتها، والتحرك وفق خطورة المرحلة.

ويرى مراقبون وشخصيات وطنية في شمال وشرق سوريا في إعلان حالة الطوارئ خطوة صائبة، وسيسهم التحرك وفقها في حماية المنطقة من جهة، والدفع نحو تحرير المناطق المحتلة من جهة أخرى.

أكدت الشخصية الوطنية، محمد خطيب من ناحية الدرباسية، استمرار دعم شعوب المنطقة لقواتها العسكرية والأمنية، في وجه تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي، مستشهداً بازدياد انخراط أبناء مختلف المكونات في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "دولة الاحتلال التركي مستمرة في تهديداتها، لذا علينا الوقوف في وجه سياساتها الاحتلالية بكل ما أوتينا من قوة".

رأى الخطيب أن إعلان حالة الطوارئ، قرار صائب، وجاء في وقته المناسب، من أجل وضع الشعب في صورة مخاطر تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي بشكل أكبر، ودفع الشعب إلى الاستعداد للدفاع عن مناطقه، مشدداً على ضرورة استعداد كل مواطن في شمال وشرق سوريا للدفاع عن أرضه وتحرير المحتلة منها.

مضيفاً "العدو يعمل ليلَ نهارَ من أجل تدمير مناطقنا وتهجيرنا، لذلك علينا أن نكون شعباً مقاوماً، ونحافظ على مكتسباتنا ونعمل على تحرير أرضنا المحتلة، وإفشال ما يسعى إليه العدو".

وتتفق الشخصية الوطنية، سالم السالم، مع محمد خطيب في صوابية إعلان حالة الطوارئ، وأهميته في المرحلة الراهنة التي تمر بها شمال وشرق سوريا من تصاعد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي.

وقال "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية، كما فعلت في عفرين، وكري سبي، وسري كانيه، لذا علينا جميعاً أن نكون يقظين وأن نتحرك وفق ما تتطلبه المرحلة، من خلال الاستعداد جيداً لمواجهة محاولات الاحتلال تلك، على كل مواطن أن يبدأ من نفسه في حماية منطقته، والوقوف في وجه تركيا ومرتزقتها".

شدد سالم السالم على أهمية تضافر الجهود، والوقوف صفاً واحداً في خندق واحد، مؤكداً أنه الخيار الوحيد لردع التهديدات والهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا، ودحر الاحتلال التركي من الأراضي السورية المحتلة.

(أم)

ANHA