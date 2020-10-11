شخصيات وطنية: المتآمرون ظنوا أنه باعتقال القائد سيتم القضاء على الثورة

تدخل المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان عامها الـ 22 في هذه الأيام، وتؤكد شخصيات وطنية أن على الأحزاب الكردية كافة في روج آفا وخارجها، أن تكون صاحبة موقف واحد تجاه حرية القائد عبد الله أوجلان، ويجب على جميع الأحزاب أن ترى أن مهمتها تحقيق حرية القائد أوجلان.

كاميران لوند، والد الشهيد نوبار قامشلو، أوضح أن الدولة التركية حينما رأت أن كل محاولاتها للقضاء على نزعة الحرية لدى الكرد باءت بالفشل، نتيجة الأفكار التي تدعو إلى الحرية والتي نشرها القائد عبد الله أوجلان بين أنصاره أولاً، ومن ثم بين عموم الشعب الكردي، بدأت بالتخطيط لاعتقاله، وقال: "لم يكن باستطاعة تركيا إخماد ثورة الشعب الكردي وحدها، فطلبت العون من الدول الإقليمية".

'يجب أن نكون على أتم الاستعداد دائماً'

وعن سُبل إفشال المؤامرة الدولية، بيّن كاميران: "كي يتم إفشال هذه المؤامرة وكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، يتطلب من الشعب الكردي أن يكون دائماً على أتم الاستعداد، وأن ينظم فعاليات ونشاطات لإيصال صوته إلى العالم أجمع، وألا يتراجع عن الدفاع عن حقوقه وحقوق القائد أوجلان، وأن يناضل في سبيل ذلك".

وشدد كاميران بأن على الأحزاب الكردية كافة في روج آفا وخارجها، أن تكون صاحبة موقف واحد تجاه حرية القائد عبد الله أوجلان، وقال: "حتى نحقق حريتنا، يجب على جميع الأحزاب أن ترى بأن مهمتها تحقيق حرية القائد أوجلان، وإلا فإن الدولة التركية ستتمادى، وتعتقل قادات سياسيين آخرين، ويجب أن تتحد لتحقيق أهداف وآمال وتطلعات الشعب الكردي".

'العلاقة بين الشعب والقائد كالظفر واللحم'

نجاح حسو من مدينة قامشلو أوضحت بعض أهداف المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان، وقالت: "تم استهداف القائد بسبب أفكاره وفلسفته، وظن المتآمرون أنه باعتقال القائد سيتم القضاء على الثورة، وسيتم تدمير العلاقة بين القائد والشعب وبالتالي يباد الشعب الكردي ومقاومته"، وشبهت العلاقة بين الشعب والقائد كالظفر واللحم.

وأكدت نجاح حسو أنه يتطلب من الشعب السير على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "لأن حريتنا مرتبطة بحرية القائد أوجلان".

يوسف كلو، أحد أقدم الشخصيات الوطنية في مدينة قامشلو تعرّف على فكر وفلسفة القائد منتصف الثمانينات، أوضح أن هذه المؤامرة الدوليّة على القائد عبد الله أوجلان هي الأولى من نوعها على مرّ التاريخ، وشارك فيها عدّة دول إقليمية لأنها أدركت بأن الثورة ستنتصر بفكره وفلسفته.

وشدد كلو على اللحمة الوطنية بين مكونات المنطقة بمكوناتها كافة، الكرد والعرب والسريان، وأن تكون يداً واحدة، وأن تواصل النضال على نهج القائد عبد الله أوجلان وفلسفته.

(أ ب)

ANHA