شخصيات وطنية: العزلة على القائد عبد الله أوجلان سياسية وسنناضل لحريته

تواصل الدولة التركية سياساتها بحق القائد عبد الله أوجلان، المتمثلة في تشديد العزلة المفروضة عليه منذ 25 آذار 2021، واستمرار اعتقاله منذ عام 1999.

في هذا الصدد، أدانت شخصيات وطنية في مقاطعة الحسكة سياسات الدولة التركية، بحق القائد عبد الله أوجلان وطالبوا بتحقيق حريته الجسدية.

إذ قال عبد الرزاق محمد من مهجّري سري كانيه، إن "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان عزلة سياسية وقائمة أمام أنظار العالم أجمع، ولا يتم الكشف عن وضعه الصحي وكل ما يتعلق به".

وأكد "لأن القائد عبد الله أوجلان يمتلك مفتاح الحل لقضايا الشرق الأوسط، وكردستان خاصة؛ تقوم القوى المهيمنة بعرقلة حل الأزمات وإبقاء الشعب الكردي تحت ضغوطاتها".

وشدد "أفكار القائد عبد الله أوجلان وفي مقدمتها مشروع الأمة الديمقراطية هو الحل الوحيد لحل أزمات آلاف السنين في الشرق الأوسط، ومن أجل ذلك يشددون العزلة على القائد بشكل مستمر، ويمنعون المحامين من اللقاء به؛ لتحقيق أهدافهم السياسية في الشرق الأوسط، والحصول على تنازلات من الشعب الكردي".

"سنحقق حريته الجسدية"

وقال محمد عبد الرزاق إن: "العزلة المفروضة على القائد الله أوجلان تجاوزت القوانين الدولية والحقوقية؛ لذلك سنناضل حتى نكسر هذه العزلة ونحقق حريته الجسدية".

"محاولة لإخضاع الشعب الكردي"

فيما أكدت شها شيخي من ناحية الدرباسية أن "العزلة المفروضة على القائد أوجلان عزلة على الشعب الكردي؛ بسبب ارتباط الشعب الكردي به وبفكره، وأنها محاولة لإخضاع الشعب الكردي لسياسات تركيا القذرة".

وأشارت "بفكر القائد وصلنا إلى هذه المرحلة وحققنا هذه المكتسبات، والعزلة المشددة المفروضة عليه هدفها إنهاء مشروعه القائم على نشر السلام بين جميع مكونات المنطقة تحت سقف أخوة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية".

ونددت بصمت القوى الدولية والمنظمات الإنسانية حيال العزلة، وطالبت شعب المنطقة بالمضي قدماً وفق أفكار القائد عبد الله أوجلان وفلسفته.

من جانبه، قال أكرم درويش من الناحية ذاتها "يشددون العزلة على القائد عبد الله أوجلان؛ لأنه حوّل سجن إمرالي إلى مركز للثقافة والفلسفة وتحاول سلطات الاحتلال التركي الحد منها".

"روح القائد عبد الله أوجلان ترافق كل ثوري"

وأضاف: "الجميع يعلم أنه تم تهديد القائد عبد الله أوجلان عبر رسالة، والضغط عليه بشتى الوسائل، فاليوم جسده في السجن، إلا أن روحه ترافق كل كردي وكل ثوري، وستبقى كذلك، لأن ارتباطنا به ارتباط روحي؛ لذلك مهما حاولت دولة الاحتلال التركي فلن تصل إلى مبتغاها".

وطالب العالم والدول التي تدّعي السلام والجهات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخّل لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية".

(م ح)

ANHA