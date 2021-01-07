تواصل قوات حزب الديمقراطي الكردستاني حشودها العسكرية على حدود روج آفا و أنشأت مؤخرا مقرات عسكرية في قرية خانكي في باشور كردستان مقابل سيمالكا في ديرك في روج آفا.

شخصيات وطنية في مدينة قامشلو وصفت ذهنية حزب الديمقراطي الكردستاني بالسلطوية والعشائرية .

هاشم حسو، اعتبر تحركات حزب الديمقراطي الكردستاني، وتحشيده الأسلحة الثقيلة على الحدود المصطنعة مع روج آفا، والهجوم الذي شنه على مقاتلي الكريلا قرب قرية سيكركي، التابعة لناحية آمدية في محافظة دهوك "خطأ الكبير"، مؤكداً أن" هذه التحركات تقع فقط في خدمة أعداء الكرد ومخططاتهم" .

وأشار حسو إلى أن حشود قوات الديمقراطي الكردستاني نابعة من " ذهنية رجعية، وأسرية وعشائرية"، وأضاف "لا نقبل بأن يساندوا أعداءنا".

وحذر حسو حزب الديمقراطي الكردستاني من العواقب الوخيمة التي تنتظره جراء تواطؤه مع تركيا "العدو أيضاً لن يقبله وسيحاول أن ينهيه".

بدوره، قال حسن سليمان تمو " كان من المفترض أن تكون هناك تسهيلات في المعبر بين روج آفا و باشور كردستان بحيث يستطيع الشعب المرور بسهولة، ونتطلع لتحقيق الوحدة الكردية وليس الاستمرار في تحشيد قوات الديمقراطي".

وتابع تمو "هذه التحركات هي بأوامر الدولة التركية"، وتساءل عن سبب سماح حزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية ببناء قواعدها ضمن أراضيها".

وطالب تمو حزب الديمقراطي بالتراجع عن الأخطاء التي ارتكبها "لأن هذه التحركات لا تفيد الشعب الكردي، وعليهم أن يكونوا مستقلين في قراراتهم ولا يخضعوا لأوامر تركيا".

وفي سياق متصل، استنكر شيخموس أسعد سياسات حزب الديمقراطي الكردستاني وحشد قواته على الحدود" إن هذه الأفعال تقع في خدمة الأعداء و تدل على عدم استقلالية حزب الديمقراطي ويجب أن يكون الديمقراطي صاحب موقف وإرادة وليس العكس".

(م ح)

ANHA