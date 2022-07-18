شخصيات سياسية وفنية: نعم لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

أصدرت الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا بياناً، إلى الإعلام والرأي العام الديمقراطي؛ للإعلان عن موعد انطلاق حملة "هاشتاغ" في فضاء الإعلام الرقمي تحمل اسم "منع الطائرات الحربية والمسيّرات التركية المحملة بالأسلحة من التحليق في سماء شمال وشرق سوريا" والتي سوف تنطلق يوم 23 تموز الجاري.

وأعلنت شخصيات سياسية وفنية أخرى دعمها ومساندتها للحملة، داعية القوى الدولية والمنظمات حقوق الإنسان لفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

المعارض السوري ورئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، فراس قصاص، قال في رسالة له: "نعم لفرض منطقة حظر جوي فوق سماء شمال شرق سوريا، هذا هو الحل الوحيد الذي يتيح لهذه المنطقة ولشعوبها ومكوناتها لتحيا بسلام، وهو الحل الذي يستطيع أن يلجم الجيش التركي والنوايا التركية وحكومتها العدوانية ضد المنطقة ويحميها ويحمي حياة هؤلاء الناس المسالمين، ويحمي هذه الحالة الديمقراطية التي تحصل فيها، ضموا أصواتكم إلى أصواتنا وكونوا معنا من أجل إعلان فرض حظر جوي على الطيران الحربي فوق سماء مناطق شمال وشرق سوريا".

أما رئيسة تيار المستقبل الكردستاني، نارين متيني، قالت: "الجميع يعلم أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان أصبح من بين النازيين في العالم أمثال نيرون وهولاكو وهتلر وصدام، الذي قام بانتهاكات جمة ضد مناطقنا واحتل أراضينا مثل عفرين وسري كانيه وكري سبي والذي اخترق جميع المواثيق الدولية، لذلك نناشد جميع القوى الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لفرض حظر جوي على الحدود لحماية وطننا، لتتمكن جميع المكونات الكرد والعرب والسريان العيش في سوريا فدرالية وسوريا حرة".

فيما وجهت فرقة بافي طيار المسرحية، رسالة إلى الأمم المتحدة والقوى الدولية ومنها أميركا، وقالت فيها: "لماذا تغضون أبصاركم عن الحقيقة، فقواتنا العسكرية في المنطقة هي التي قضت على داعش، ونناشد بفرض حظر جوي على المنطقة، كما ندعو شعبنا بعدم الخوف وبدعم قوانا العسكرية، فإن تكاتفنا مع بعضنا البعض لن تستطيع تركيا من إبادتنا وسنحمي مكتسبات شعبنا وكفرقة مسرحية ندعو جميع الفنانون للانتفاض وضم صوتهم إلى أصواتنا كما نناشد الشعب في أوروبا وكل كردي الانتفاض لفرض حظر جوي على المنطقة ووقف التهديدات التركية".

(م ح)