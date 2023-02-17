شخصيات سورية: اختطاف القائد أوجلان واعتقاله إرهاب دولي

عُقد في 14 شباط الجاري بمدينة الحسكة "الملتقى السوري حول المؤامرة الدولية 15 شباط"، بمشاركة 150 مندوباً وشخصية سياسية وحقوقية من كافة المناطق السورية "حلب ودمشق وجبلة واللاذقية وحمص"، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب في شمال وشرق سوريا ووجهاء العشائر العربية.

على هامش الملتقى، تحدثت لوكالتنا الإعلامية والناشطة النسوية من منطقة جبلة إنصاف سليطين وقالت "الملتقى السوري حول المؤامرة الدولية 15 شباط كان مهماً جداً، وعلى الرغم من الكارثة الإنسانية التي حلت بمناطق سورية عدة، فإنها لم تمنعنا من المشاركة".

وبيّنت "القائد عبد الله أوجلان مناضل أممي وصاحب قضية إنسانية أممية وأخلاقية"، منوهة "أسره بهذه الطريقة جريمة من جرائم العصر، يندى لها جبين الإنسانية".

وأشارت "المشاركة مع كافة مكونات شمال وشرق سوريا في الملتقى السوري لتذكير العالم أجمع بالجريمة التي ارتكبت بحق القائد أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية، مناسبةٌ مهمةٌ جداً".

قائد مؤثر وملهم لكافة الشعوب

وأردفت "القائد أوجلان قائد مؤثر وملهم، ليس للشعب الكردي فقط، بل لكافة الشعوب، على الرغم من أسره مدة 24 عاماً، والجميع يشهد على قضيته العادلة وفلسفته ونضاله وأهدافه النبيلة".

وتابعت "القائد أوجلان دفع من عمره 24 عاماً، ثمناً لمواقفه الصادقة، والمفروض أن نكون موجودين في هكذا مناسبات للمطالبة بحريته الجسدية".

وأكدت الإعلامية والناشطة النسوية إنصاف سليطين "يقع على عاتق الجميع التذكير بأصحاب المبادئ والشخصيات الملهمة والاستثنائية التي لم تساوم على موقفها، والتي دفعت أثماناً غالية بسبب مواقفها، كشخصية القائد أوجلان التي لا تخص فئة أو شعباً معيناً، والاستمرار في المطالبة بحريته الجسدية".

فكر القائد أوجلان يخدم كل السوريين

من جانبه، قال أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعه جي، وهو من مدينة حلب، "المؤامرة التي حيكت بحق القائد أوجلان عام 1999 مؤامرة على شعب المنطقة، أردوا بها تغييب الفكر الإنساني الذي قدم حلولاً لمكونات المنطقة بالمطلق، للاستمرار في استغلال خيرات المنطقة، وتحقيق الميثاق الملّي التركي".

وأوضح مصطفى قلعه جي "أن فكر القائد أوجلان يخدم كل السوريين بمختلف انتماءاتهم الوطنية، والعزلة المفروضة عليه وعملية خطفه واعتقاله تعتبر إرهاباً دولياً".

وبيّن قلعه جي في ختام حديثه "يتطلب الاعتراف بأن المجتمع الدولي غير عادل تجاه قضايانا، والمفروض أن ندافع عنها بتحريك الشارع وتوحيد جهد المنظمات والأحزاب".

)م ح)

ANHA