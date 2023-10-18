شخصيات نسائية تعاهد القائد عبد الله أوجلان بإيصال قضية تحرر المرأة إلى جميع النساء

منذ أكثر من 25 عاماً، وتحديداً في 9 تشرين الأول 1998، حيكت مؤامرة دولية بحق القائد عبد الله أوجلان، أدت لاختطافه عام 1999من العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه إلى السلطات التركية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن يتعرض القائد عبد الله أوجلان لانتهاكات حقوق الإنسان.

هيفي سليمان عضوة منسقية مؤتمر ستار، أشارت إلى استمرار المؤامرة الدولية لكن بأساليب أخرى، وقالت: "حيكت من قبل القوى المهيمنة في العالم؛ لترسيخ مشروع الشرق الأوسط الكبير".

وأعادت هيفي سليمان التأكيد على مشروع القائد عبد الله أوجلان لشرق أوسط ديمقراطي قائم على الأمة الديمقراطية، يضمن حقوق كافة الشعوب والمكونات، ويسهم في إحلال السلام وتحقيق الحرية للمجتمعات.

فيما نوّهت نيروز مسلم، عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي ((PYD، إلى اعتقاد الدول المشاركة في المؤامرة الدولية أنها باختطاف القائد عبد الله أوجلان واحتجازه جسدياً سوف تقضي على فكره وفلسفته، مؤكدة أنها فشلت في تحقيق غاياتها، حيث الملايين من النساء والشعوب المضطهدة سائرون على نهجه ويؤمنون بفكره.

واستشهدت بمشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا المستمد من فكر وأطروحات القائد عبد الله أوجلان.

وعن مدى ارتباط النساء بفكر القائد عبد الله أوجلان، أكدت نيروز مسلم، قائلةً: "نحن مدينات للقائد عبد لله أوجلان؛ لأن النساء اللواتي يقدن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، استمددن قوتهن وإرادتهن من فكر القائد الذي كشف لنا هويتنا الحقيقية وقوة الإرادة التي نتمتع بها".

حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، انتقدت نيروز مسلم عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، الصمت الدولي إزاءه، وعاهدت القائد بإيصال فكره حيال قضية تحرر المرأة إلى أكبر عدد من النساء حول العالم.

(ي م)

ANHA