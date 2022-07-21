شخصيات كردستانية وعالمية: حان الوقت لنقول كفى

تزداد مطالب الشخصيات السياسية الكردية من داخل مناطق شمال وشرق سوريا وخارجها، بفرض حظر جوي على المنطقة، معبّرة عن دعمها وتضامنها لمبادرة الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا وحملة "هاشتاغ" في فضاء الإعلام الرقمي، التي تدعو إلى فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، والتي ستنطلق في الـ 23 تموز الجاري.

بعض السياسيين والسياسيات في الأحزاب السياسية والكردستانية وشخصيات أجنبية، وجهوا رسائل داعمة لهذه الحملة وقد نشرها مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني على صفحاتهم الرسمية، ونسرد البعض منها:

البرلماني السابق في حزب الديمقراطية (DEP‎) خطيب دجلة:

نداؤنا للقوى الدولية والرأي العام العالمي هو هذا؛ الدولة التركية، التي لا تريد أن يكون للكرد الأحرار مكانة في الشرق الأوسط، تريد القضاء على الثورة في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. الآن هو يوم الدفاع عن هذه الثورة الديمقراطية المستمرة منذ 10 أعوام. يجب أن نقف معاً ضد هذا التهديد للدولة التركية. لهذا السبب، يجب أن نطالب معاً بإغلاق المجال الجوي لشمال وشرق سوريا أمام الطائرات الحربية التركية.

الرئيسة المشتركة لحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني مزكين زيدان:

لقد رُوّج كثيراً للمبادرة التي أطلقتها الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، ونحن بدورنا نطالب الجميع بدعم هذه المبادرة لإيصال صوتنا إلى العالم أجمع، ونقول له: كفى، إننا نُقتل، ونتعرض لإبادة، ومدننا تتعرض لتغيير ديمغرافي، ولنوجّه رسالتنا إلى العالم؛ كيف لشعب محبّ للسلام والإنسانية أن يتعرض للإبادة والعالم يغض بصره عن ذلك، لذلك ارتأينا أن نتكاتف ونضع حداً لانتهاكات أردوغان وفرض حظر جوي على المنطقة، فمنطقة روج آفا هي منطقة آمنة وتعيش فيها كافة المكونات السورية منذ مئات الأعوام، ولكن مع الأسف يحاولون تفكيك هذا التلاحم".

الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في مخمور فيليز بوداك

ثورة روج آفا هي ثورة المرأة، وهي ثورة تكاتف الشعوب وثورة عيش جميع المكونات على هذه الأرض، دولة الاحتلال التركي تشن هجمات عنيفة على روج آفا ومخمور ومناطق باشور كردستان لتحطيم مكتسبات الشعب الكردي ومكتسبات ثورة روج آفا. لتصعيد النضال والمقاومة، انضموا إلى مبادرة 23 تموز الجاري؛ لبناء كردستان حرة وعيش حياة ديمقراطية.

الرئيس المشترك لمؤتمر الاسلام الديمقراطي في إقليم الجزيرة رشيد ملا الغرزاني

منذ 11 عاماً، تعيش سوريا والشرق الأوسط أزمة عميقة، من قتل ونهب واضطهاد، لكن بفضل مقاومة قوات سوريا الديمقراطية تم القضاء على داعش في المنطقة، والعالم يدرك أن تركيا هي دولة داعمة داعش، وتحاول احتلال مناطقنا وإسكان المرتزقة فيها. نطالب الأمم المتحدة والتحالف الدولي بألا ينسوا ما قدمته قوات سوريا الديمقراطية من شهداء في سبيل دحر داعش، وإيقاف الهجمات التركية على المنطقة وفرض حظر جوي عليها.

إبراهيم خالو نائب الرئيس المشترك لمؤتمر الإسلام الديمقراطي

بناء على طلبنا بفرض حظر جوي على المنطقة أمام الهجمات التي تشكل خطراً على شعبنا، قواتنا تصدت لأخطر الارهابين وقضت عليهم، لماذا الدول العالمية تغض ابصارها عن ما تفعله تركيا بحق شعبنا، فالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين لم تتحدث المنظمات الإنسانية و الأمم المتحدة في ذلك وهذا يعتبر ازدواجية.

عبد الكريم صاروخان عضو مؤتمر الإسلام الديمقراطي:

نعيش في مرحلة عصيبة، دولة الاحتلال التركي تشن هجماتها الوحشية على شمال وشرق سوريا، وتستهدف المدنيين وهذا يخلق أزمة، وهذه الهجمات تزيد من إنعاش داعش الذي يشكل تهديداً على الإنسانية أجمع. لذلك نناشد المؤسسات الدولية فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب رمزي قرتال:

منذ بداية ثورة شمال وشرق سوريا وإلى الآن، تشكل الهجمات التركية بالطائرات المسيّرة خطراً كبيراً على عامة المجتمع، لذلك فإننا ندعم المبادرة التي أعلن عنها 33 حزباً سياسياً، لقد ارتكبت الدولة التركية مجزرة في زاخو وفقد 9 مدنيين حياتهم، بينهم نساء وأطفال، وهذا أمر مرفوض، لذلك يجب على التحالف الدولي والأمم المتحدة والقوى العالمية إيقاف هجمات الاحتلال التركي وفرض حظر جوي على المنطقة.

الأمين العام للاتحاد الليبرالي الكردستاني فرهاد تيلو:

يشن الاحتلال التركي الهجمات على مناطقنا ويقتل المدنيين ويقوم بعمليات التغيير الديمغرافي، ثم يتحدث عن المناطق الآمنة، نطالب التحالف الدولي وروسيا والأمم المتحدة بوضع حد للسياسات التركية والإصغاء لمطالبنا بفرض حظر جوي على مناطقنا.

ليدا ويتس عضوة حركة المرأة الكردية في أوربا (TJK-E):

الدولة التركية تقتل المدنيين والأطفال في مخمور وشنكال وروج آفا مستخدمة الطائرات المسيّرة، لذلك نطالب بوضع حد لتركيا وفرض حظر طيران على سماء المنطقة.

الكاتبة الامريكية ديبي بوكيشن:

أدعى ديبي بوكيشين وأنا كاتبه من مدينة نيويورك، تحتل تركيا بشكل دائم مساحة 30 كيلومتراً على الحدود السورية وتريد ارتكاب إبادة جماعية ضد جميع الكرد وتغيير التركيبة السكانية. حان الوقت لنقول كفى. يجب إغلاق المجال الجوي لشمال وشرق سوريا!

(م ح)