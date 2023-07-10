شخصيات دينية: التكاتف والأمة الديمقراطية سلاح التصدي للإبادات والهجمات

عقد المؤتمر الدولي الثاني للأديان والمعتقدات تحت عنوان "بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية" على مدار يومي 8 – 9 تموز، في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

على هامش المؤتمر، أجرت وكالتنا لقاءات مع شخصيات دينية مشاركة في المؤتمر حول دور الأديان في بناء مجتمع ديمقراطي.

محمد القادري أبي أنور، أحد شيوخ الطريقة القادرية، تحدث في هذا الصدد، وقال: "كانت حياة رسول الله قائمة على مبدأ الشورى والديمقراطية، حيث لم يكن يفرض رأيه على أحد، فهو كان رسول العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، والديمقراطية بُنيت على أساس نيل الإنسان سعادته وكرامته، لذلك نسعى جميعاً لبناء المجتمع الديمقراطي".

أما الناطقة باسم اتحاد المرأة الإيزيدية في شمال وشرق سوريا سعاد حسو، فأشارت إلى أن للأديان دور مهم في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع؛ كونها تمثل المجتمع وتحميه من الإسلام المتطرف والراديكالي الذي يتبعه مرتزقة داعش، وترسّخ العيش المشترك بين المكونات".

مضيفة: "إن مناطق شمال وشرق سوريا غنيه بمكوناتها وطوائفها الدينية، وقد اتحدت هذه الطوائف والمكونات لتشكّل فسيفساء، على مبدأ الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد عبد الله أوجلان".

وبيّنت سعاد أنه "يقع على عاتق كافة الأديان والمعتقدات الدينية، ومن ضمنها الإيزيدية، العمل معاً لتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية، لأنه السلاح الوحيد للتصدي للإبادات والهجمات".

في حين أشار الشيخ محمد ناصر الجنيد، عضو مكتب رابطة آل البيت في الحسكة، إلى دور الأديان الكبير في استقرار المجتمع، كون جميع الأديان ظهرت وفق مبادئ الرحمة والأخلاق، لذلك يجب التكاتف وبذل قصارى الجهود لبث روح التعاون بين كافة البشر الذين يعيشون على هذه الأرض".

مؤكداً: "لبناء مجتمع ديمقراطي؛ يجب العودة إلى وثيقة المدينة المنورة التي تحترم كل الأديان والعادات والمعتقدات والتي تؤلف روح التكاتف والتعاون".

(ل م)

ANHA