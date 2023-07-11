شخصيات دينية وطائفية تدعو التعاضد للتصدي للهجمات الإبادة

رأى مشاركون في الملتقى الدولي الثاني للأديان والمعتقدات، والذي عُقد على مدار يومين متتاليين في 8 و9 تموز، تحت عنوان "بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية"، شمال وشرق سوريا، بمشاركة 300 شخصية دينية وممثلين عن الطوائف والمذاهب الدينية في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط والعالم، ضرورة إيقاف الهجمات ضد مكونات وشعوب المنطقة.

عضوة المجلس العلوي، هيفي سليمان، أوضحت لوكالتنا: "من أجل إيقاف الجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة تحت اسم الدين، كان من المهم عقد ملتقى الأديان في هذا الوقت الحساس الذي تمر به المنطقة، ومن أجل أن تكون نتائجه رسالة ضد تلك الجرائم".

وأضافت: "على مدار يومين تم النقاش حول العديد من القضايا والقضايا العالقة من قبل جميع ممثلي الأديان في المنطقة".

وأشارت هيفي سليمان في حديثها إلى أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات، وأكدت أن عقدها خطوة مهمة جداً في هذا التوقيت من أجل تصحيح المسار وإظهار حقيقة كل دين للآخر، قائلةً: "لا بدّ من تطوير الذهنية المجتمعية لجميع الأديان والمعتقدات من البداية وإحياؤها والاستمرار فيها وتطويرها، وأن نكون يداً واحدةً".

ونوهت هيفي سليمان، إلى أنه وخلال المؤتمر الثاني، تم النقاش حول كيفية إيجاد الحلول للمشاكل المجتمعية، وأكدت: "إصرارانا على عقد هكذا منتديات هو من أجل تقوية وحدتنا أكثر، ومن أجل أن نصبح رداً على العدو والسياسات التي تفرض على مجتمعنا بهدف تفكيكه".

من مهامّنا توحيد المجتمع

ومن جانبه، قال أحد شيوخ الطريقة النقشبندية، محمد أسعد العيسى: "نحن في شمال وشرق سوريا منذ سنوات نتعرض للهجمات الإرهابية باسم الإسلام، والإسلام منها بريء، نحن كرجال دين من مهامنا توحيد المجتمع، وأن ننقّي هذه الرسالة المحمدية، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدعو إلى السلام لا إلى العنف والقتل".

ونوّه العيسى إلى: "أن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سُرقت من قبل الجماعات الإرهابية التي قتلت الرجال والنساء ويتّمت الأطفال. دورنا هو توحيد المجتمع والتآلف بين مكوناته لكي نعيش بأمان وسلام".

من جهته، أشار أحد شيوخ آل ديرشوي، معصوم الديرشوي، إلى أن الدين الإسلامي جاء لخدمة الإنسان والارتقاء به والدفاع عن حقوقه، وقال: "من استخدم الدين في إذلال وإبادة الإنسان لا يمتّ للدين بصلة، والدين الإسلامي يؤكد أن من قتل نفساً واحدةً كأنه قتل البشرية جمعاء".

وأكد ديرشوي أنه: "يقع على عاتق رجال الدين واجب كبير، وهو إبراز القيم الدينية للمجتمع والوقوف سداً منيعاً أمام الذين يستخدمون الدين كمداس للوصول إلى مآربهم الشخصية ولتهجير البشرية وجميع هذه الأمور لا تمتُّ للدين بصلة".

(م ح)

ANHA