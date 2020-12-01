شخصيات التقت القائد أوجلان: القائد طالبنا بالاعتماد على الذات وحماية ثقافتنا

خلال فترة وجوده في سوريا، التي استمرت نحو عقدين، منذ بدايات ثمانينيات القرن الفائت وحتى الـ 9 من تشرين الأول من عام 1998، حظي الآلاف من أبناء روج آفا بكردهم وعربهم بلقاء القائد عبد الله أوجلان.

ولم يفوّت القائد أوجلان أية فرصة لتوعية الأهالي وإرشادهم إلى الثورة الكردستانية وتوجيههم إلى تطوير قدراتهم الذاتية لحل القضية الكردية.

المواطنة أمينة عبدو من أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، تحدثت عن تفاصيل لقائها بالقائد عام 1995، قائلة: " كنا مجموعة من الأشخاص أخبرونا بأننا سنلتقي بالقائد أوجلان في حي الحمدانية في منزل أحد الوطنيين، ذهبنا إلى الحمدانية، لكن لم أكن قد رأيت القائد من قبل"، مضيفة " كنا نتهامس بين بعضنا البعض كيف سنرى القائد لم نصدق هذا!".

وتابعت أمينة "عندما دخل القائد إلى الغرفة وبرفقته العم شوكت أحد أبناء مقاطعة عفرين، ألقى علينا التحية واستفسر منا جميعًا عن أسمائنا، ومدننا، وبعدها بدأ الحديث".

وأشارت أمنية إلى أن القائد أوجلان قال "لنا حفرتُ بئرًا برأس إبرة وشربت منه الماء، لكن لم نشرب منه جيدًا، علينا أن نشربه".

وتقول أمينة "سألنا القائد ماذا يعني هذا؟"، وتتابع "طلب منا جميعًا أن نناضل وألا نعرقل انضمام أولادنا إلى النضال التحرري، علينا بناء وطننا".

ونوهت أمينة قائلة "القائد قال لنا في يوم من الأيام لم أكون موجودًا، يجب أن تنتبهوا لأنفسكم، وأن تعتمدوا على بعضكم البعض".

ولفتت أمينة إلى أن القائد عبد الله أوجلان ركّز على دور المرأة الطليعي في تحرير كردستان" القائد شدد على دور المرأة وأكد أن نجاح الثورة يمر من تحرر المرأة، لأن المرأة هي القدوة في هذه الثورة".

واستنكرت أمينة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وناشدت المنظمات الإنسانية والحقوقية الضغط على الدولة التركية لرفع العزلة والسماح للمحامين والعائلة بزيارة القائد.

محمد أحمد عضو سابق في فرقة انكيزك في مقاطعة عفرين المحتلة، التقى القائد عبد الله أوجلان عام 1993 في حي السريان بمدينة حلب، برفقة 10 من أعضاء الفرقة.

وعن اللقاء قال أحمد "أخبرونا أن القائد يريد أن يجتمع مع أعضاء فرقة انكيزك، في حي السريان بحلب، فتوجهنا من عفرين إلى حلب، وذهبنا إلى منزل أحد الوطنيين في حي السريان، للقاء القائد، واجتمعنا به لمدة 45 دقيقة".

وتابع أحمد "القائد تحدث لنا كثيرًا عن حماية الثقافة، وأكد ضرورة الحفاظ على الثقافة الكردية، لنثبت وجودنا، ونحن عاهدنا القائد أن نحمي ونطور هذه الثقافة وفرقة أنكيزك".

ويضيف أحمد " القائد شدد على ضرورة المقاومة".

(م)

ANHA