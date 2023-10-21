شخصيات اجتماعية: القائد عبد الله أوجلان هو الملهم لكافة الشعوب

أدانت شخصيات اجتماعية في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة الحسكة، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأعربت عن تضامنها مع الحملة التي انطلقت في شمال وشرق سوريا، (الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية)، التي هي جزء من الحملة العالمية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد.

سلّط رئيس المؤسسة الدينية في ناحية تل تراك أحمد خليل الضوء على المؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد عبد الله أوجلان والتي أدت لاعتقاله في 15 شباط 1999، وأشار قائلاً:" إن القائد عبد الله أوجلان مفكر وقائد يحمل فكراً يدافع عن مظلومية الشعب وأنه ثائر للحق، لأنه نادى بشيء اسمه الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وأنه يناضل ويكافح من أجل مكونات المنطقة".

وطالب أحمد خليل القوى الدولية بفك العزلة: "أطالب القوى الدولية بفك العزلة عن هذا المفكر والفيلسوف وإخراجه من هذه العزلة الجسدية وحل قضايا الشرق الأوسط وحل القضية الكردية بالذات، التي توزعت بين أربع دول، حلاً ديمقراطياً".

أما عضوة مكتب المرأة في مجلس ناحية تل براك إيمان العلي، فأكدت على تضامنها للحملة العالمية التي انطلقت في 10 تشرين الأول، وقالت: "لا نزال ننتهج هذا الفكر ونسعى لتحقيق حريته الجسدية".

كما دعت إيمان إلى تصعيد النضال في وجه المتآمرين لكسر هذه العزلة وتحرير حرية القائد الجسدية.

أما طلب الناظر، أحد الفنانين الشعبيين في ناحية تل براك فقال: "المؤامرة التي حيكت بحق القائد عبد الله أوجلان مستمرة إلى يومنا هذا ". وأكد: "سنستمر بفعالياتنا ونضالنا لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية".

وأشار عضو حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي حامد الخليل، إلى أن القائد عبد الله أوجلان هو الملهم وهو المفكر لكافة الشعوب، لذلك كانت تلك المؤامرة القذرة بحقه".

(م ح)

ANHA