شجب لموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني  PDK

لم تتمكن الدولة التركية الفاشية على الرغم من كل أنواع هجماتها على مناطق الدفاع مديا، من تحقيق النجاح بسبب المقاومة البطولية التي تبديها قوات الكريلا، فيما يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، دعماً مطلقاً لدولة الاحتلال التركي في هجماتها، ليس هذا وحسب بل وصف العملية الفدائية لكتيبة الخالدين بـ "عملية إرهابية".

وصف مقاومة قوات الكريلا بهذه الشكل اثار سخط أهالي اهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو وشجبوا دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني لسياسات الإبادة التي تنتهج بحق شعب كردستان ومكوناتها واعتبروها "خيانة عظمى بحق الوطن والشعب في كردستان".

في هذا السياق، أشاد المواطن سليمان حسين، بتضحيات قوات الدفاع الشعبي في سبيل حماية شعب كردستان وقضيتهم، وعد قوات الكريلا " هم صمام الأمان للقضية الكردية يقاومون في سبيل حرية الشعب الكردستاني"، وندد في نفس السياق بمواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني العدائية التي تتمثل بفرض الحصار على مناطق الدفاع مديا ودعم هجمات الإبادة التي تشن على قوات الكريلا إلى جانب شجب موقفهم الأخير الذي يصف نضال الكرد وعملياتهم بالإرهابية.

ودعا سليمان حسين لفضح جميع السياسات التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق القضية الكردية لفضح خيانته العلنية بحق الشعب والوطن في كردستان.

وتتفق المواطنة بشرى مع حسين في موقفه ورأيه، وبينت بأن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني علنية في دعم الاحتلال ولكن تحتاج لموقف مشترك من قبل الشعب الكردي لإيقافه عن الخيانة.

ودعت الشعب الكردي لتوخي الحذر، قائلةً: "الكرد قدموا العديد من التضحيات من أجل تحقيق مكاسبهم المشروعة واليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني يضعها في خطر دون الاكتراث للتضحيات التي بذلت في سبيلها".

وبدوره، أشار المواطن يونس عرب، بأن الحزب الديمقراطي لم يكتف فقط بدعم المحتلين كتركيا بل صعد من خيانته عبر دعم مرتزقة ما يسمى بالمجلس الوطني والتعاون مع مرتكبي الجرائم في عفرين وسري كانيه أيضا. خرجت هذه المواقف من السياسية لتتحول إلى خيانة عظمى بحق الشعب الكردي وقضيتهم.

وشدد في الختام، على أهمية حماية مكتسبات الشعب الكردستاني، وتصعيد النضال لمجابهة سياسات الإبادة والخيانة التي تنتهج من قبل المحتل التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

هذا واعلنت القيادة المركزية لقوات الدفاع الشعبي أن العملية التي نفذت ضد مديرية الامن العام في وزارة الداخلية التركية في انقرة في 1 أيلول، نفذت من قبل وحدة تابعة لكتيبة الخالدين، وأشارت إلى أن العملية جاءت بهدف التحذير من المجازر والقمع الفاشي وتجاهل القوانين الدولية والممارسات اللاإنسانية وسياسات العزلة المتبعة في سجون تركيا وكردستان، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الكريلا وتدمير طبيعة كردستان. وفي إطار نهج الخيانة المتبع، وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني العملية الفدائية لكتيبة الخالدين بـ "عملية إرهابية".

(آ)

ANHA