شهيد ومصابون لعائلة من مخيم مخمور في استهداف سيارتهم بقضاء كوي

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارة في قرية كاني كاندي في قضاء كوي بجنوب كردستان، اليوم، ونقلت وكالة روج نيوز أن السيارة التي تم استهدافها هي لعائلة من سكان مخيم مخمور للاجئين.

وقالت الوكالة إن الاستهداف أسفر عن استشهاد سائق السيارة ويدعى دلوفان إشليك وإصابة 3 أفراد من نفس العائلة.

وبحسب المعلومات، "فإن دلوفان وأفراداً من عائلته توجهوا إلى رانيا لزيارة منزل شقيقته، ولكن الطائرة التركية المحملة بالصواريخ استهدفت سيارتهم".

هذا وتوجه سكان من مخيم مخمور إلى قضاء كوي لاستلام الجنازة ونقل الجرحى.

(سـ)