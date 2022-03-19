شهود لفرانس برس: عشرات القتلى في قصف موقع عسكري في ميكولايف بأوكرانيا

وقال شهود لوكالة فرانس برس اليوم السبت، إن عشرات الجنود قتلوا بعدما قصفت القوات الروسية ثكنة عسكرية أوكرانية في مدينة ميكولايف الجنوبية، بينما كانت عملية الإنقاذ جارية.

وصرح جندي أوكراني يدعى مكسيم (دون ذكر اسمه الأخير) يبلغ من العمر (22 عاماً) لوكالة فرانس برس إن "ما لا يقل عن 200 جندي كانوا ينامون في الثكنات" عندما قصفت القوات الروسية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، المكان.

وقال "تم انتشال ما لا يقل عن 50 جثة، لكننا لا نعرف عدد الجثث الأخرى الموجودة تحت الأنقاض". وقدر جندي آخر أن القصف يمكن أن يقتل حوالي 100 شخص. ولم تعلن السلطات بعد عن حصيلة رسمية للقتلى.

(م ش)