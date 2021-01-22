شهران من العدوان التركي...ANHA تكشف حصيلة المعارك في عين عيسى

وتشهد جبهات القتال في ناحية عين عيسى هدوءًا حذرًا منذ الـ 12 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، عقبَ 7 أسابيع من القصف المتواصل على أطراف البلدة وعدد من القرى على الطريق الدولي الـ M4، في خضم تعزيزات ضخمة للمرتزقة التابعين لتركيا وصلت إلى خطوط التّماس، وشاركت في هجمات برية استهدفت الريفين الشرقي والغربي لعين عيسى.

وبدأت تركيا ومرتزقتها في الـ 23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر هجومًا بريًّا واسعًا، رافقه استهدافٌ بالأسلحة الثقيلة لقرية معلك غرب البلدة والأطراف الشمالية لعين عيسى.

بينما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ردع الهجوم التركي ومنع المرتزقة من الوصول إلى الطريق الدولي بين عين عيسى ومقاطعة كوباني ومحاولة قطعه.

'محاولة حصار عين عيسى لم تنجح'

يؤكد أحد القادة الميدانيين في قوات سوريا الديمقراطية جوان أيهان أن مقاتليهم خاضوا مقاومة شرسة في التصدي للمحاولات التركية للوصول إلى الطريق الدولي، بالتحديد في قريتي المشيرفة شرق البلدة، والمعلك غربها وبالتالي إحكام السيطرة على عين عيسى.

مضيفًا "لم يكن لوجود القوات الروسية الضامنة وقوات الحكومة السورية على خطوط التّماس أيَ معنى، لقد انسحبوا عند اشتداد المعارك، لكن مقاتلينا أثبتوا لجميع القوى التي تراهن على سقوطنا أننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا، لقد قتل العشرات من الغزاة، وانتشرت جثثهم بالقرب من الطريق الدولي"

وبدأت الفصائل المرتزقة في محاولة جديدة؛ بإسنادٍ مدفعي وصاروخي للاحتلال التركي هجومًا بريًّا للسيطرة على قريتي المشيرفة والجهبل 3 كم شرق البلدة؛ في الـ 18 من كانون الأول/ ديسمبر، في الوقت الذي تعرضت فيه عدد من أحياء البلدة لقصفٍ مدفعي، قبل أن تعلن قوات سوريا الديمقراطية التصدي لمحاولة احتلال القريتين وفرار المرتزقة من محيط الطريق الدولي.

'عمليات قصف تمهيدية وهجمات برية'

وقصفَ الاحتلال التركي بمئات القذائف المدفعية والصاروخية بالإضافة إلى استخدام الدبابات؛ خلال 50 يومًا 162 موقعًا في أحياء بلدة عين عيسى، وقرى الجهبل، مشيرفة، فاطسة، صيدا، معلك، الخالدية، هوشان ومخيم عين عيىسى.

وشهدت جبهات القتال 3 عمليات هجوم برية واسعة للفصائل التابعة لتركيا في الريفين الشرقي والغربي للبلدة لقطع الطريق الدولي.

'خسائر الاحتلال التركي ومرتزقته'

وسقط 65 قتيلًا من الفصائل التابعة لأنقرة بينهم جنود أتراك بينما جرحَ 53 آخرين، بحسب الأعداد التي تم جمعها من البيانات الرسمية الصادرة من قوات سوريا الديمقراطية، والمعلومات الموثقة لدى القياديين العسكريين.

ودمرت قوات سوريا الديمقراطية 5 آليات وعربات عسكرية، خلال التصدي لمرتزقة الاحتلال التركي في محيط البلدة.

'خسائر بشرية في القصف التركي'

واستهدفت تركيا القرى الآهلة بالسكان إلى جانب قصفٍ عشوائي طال أحياء بلدة عين عيسى، إذ فقد 6 مدنيين حياتهم بينهم أطفال، فيما أصيبَ 16 آخرون بجروح نتيجة القصف التركي.

هذا وكشفت قوات سوريا الديمقراطية في أوقات مختلفة أسماء 9 من مقاتليها، فقدوا حياتهم على جبهات عين عيسى أثناء التصدي للهجمات التركية.

'تهجير المدنيين من قراهم وتوقف نشاط الطريق الدولي'

وتسبب القصف والعدوان التركي بتهجير سكان 6 قرى من منازلهم، إلى جانب تدمير منازل في الأحياء الشمالية والجنوبية لبلدة عين عيسى.

فيما توقف النشاط التجاري وحركة التنقل على الطريق الدولي الـ M4 لـ 4 أسابيع بين بلدتي عين عيسى وتل تمر، جراء المعارك في محيط قرية المشيرفة.

'تحليق للطائرات الحربية والاستطلاع وبناء القواعد العسكرية'

وشهدت أجواء الناحية تحليقًا للطائرات الحربية التركية لـ 4 مرات خلال العدوان التركي على البلدة، فيما حلقت طائرات الاستطلاع 33 مرة في الأجواء.

وأنشأت قوات الاحتلال التركي قاعدتين عسكريتين بالقرب من مركز ناحية عين عيسى، الأولى شمال البلدة بـ 2 كم، والثانية على بعد 500 متر شمال الطريق الدولي الـ M4 على مقربة من قرية معلك غرب البلدة، وقد زودت بالرادارات وآليات عسكرية، إلى جانب أسلحة ثقيلة، بينما أحيطت القاعدة بسواتر ترابية وأبراج مراقبة.