شهداء وخسائر مادية سببها التصعيد التركي الأخير على عين عيسى

صعد الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الشهرين الماضيين من هجماته على أطراف ناحية عين عيسى وأريافها، بالإضافة للطريق الدولي M4 مستخدماً الدبابات والصواريخ والقذائف المدفعية.

ووسع الاحتلال التركي من قصفه هذه المرة حيث استهدف لأول مرة قرى في الريف الشرقي والغربي لناحية عين عيسى وهي قرى "السويد، صالح الحمود، العليمات" مما تسبب بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في تلك القرى.

حيث وثقت وكالتنا من خلال تغطيتها للهجمات على الناحية استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ١١ آخرين، منهم أطفال ونساء.

وتم توثيق استشهاد مواطن وإصابة ٤ آخرين في القصف التركي الذي طال قرية صالح الحمود ( ٢ كيلو متر شرق الناحية) في ٢٢ من شهر كانون الثاني الماضي، وهم كل من: صالح محمد الحمود (٢٢ عاماً)، محمد صالح حمود (٤٥ عاما)، عبد الرحيم حمود (٤٠ عاما)، حسان محمد (٢٠ عاماً)، والطفل عبد الرحيم صالح الحمود ( ١٤ عاماً).

وفي اليوم التالي استهدف المحتل التركي قرية العليمات (٤ كيلو متر غرب الناحية) متسبباً بإصابة 4 مواطنين هم كل من: نبيل الطالب عامين، رغد محمد علي (١٥عاماً)، سهى الفياض (٢٠ عاما)، براء حسين (١٨عاماً)".

ومع استمرار الهجمات والقصف التركي على أطراف ناحية عين عيسى والطريق الدولي استشهد المواطن محي الدين حج أحمد ابراهيم (٣٥ عاماً) في الـ١٣ من الشهر الجاري أثناء مروره بسيارته على الطريق الدولي، وهو من قرية بغديك التابعة لمقاطعة كري سبي، بالإضافة لإصابة ٣ مواطنين آخرين، لم يتسنى لنا توثيق أسمائهم.

وتقف الدولة الروسية الضامنة لوقف إطلاق النار بحسب اتفاق سوتشي في ٢٢ من شهر تشرين الأول من العام ٢٠١٩، والذي انتشرت بموجبه في المنطقة المحاذية للمناطق التي احتلتها تركيا من مقاطعة كري سبي وسري كانيه، موقف المتفرج أمام الهجمات التركية المستمرة.

في هذا الصدد انتقد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد صمت الضامن الروسي حيال الهجمات التي تطال المناطق المأهولة بالسكان والواقعة على خطوط التماس في كل من مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

وأوضح بأن حدة الهجمات على الناحية ازدادت بالتزامن مع هجوم خلايا داعش على سجن غويران في مدينة الحسكة، مما يدل على الدعم التركي لنشاط هذه الخلايا التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وطالب حميد العبد في ختام حديثه المجتمع الدولي بالتدخل ولجم تركيا وردعها عن استهداف الأهالي في مناطقهم وقراهم الآمنة في شمال وشرق سوريا، بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين.

هذا وتسبب القصف التركي المباشر على قرى الريف الشرقي لناحية عين عيسى بنزوح ٥٣ عائلة من قرى "السويد، الفاطسة، المشيرفة" تم استقبالهم في مخيم مهجري كري سبي بشكل مؤقت لحين إزالة مخلفات القذائف التي لم تنفجر حتى اللحظة من محيط منازلهم.

حيث قالت فاطم الحمد وهي إحدى المواطنات التي نزحت مع أطفالها إلى المخيم من قرية السويد بأن القذائف استهدفتهم بشكل مباشر، وهناك قذائف بمحيط منزلها لم تنفجر حتى اللحظة.

وأضافت قائلة: "نحن نأبى الخروج من منازلنا ولكن القذائف وأصواتها سببت لأطفالي الرعب، وخرجت بشكل مؤقت لحين إزالتها".

وتجدر الإشارة إلى أن القصف التركي الأخير استهدف أيضاً المنشآت الحيوية والخدمية في ريف الناحية مما تسبب بأضرار مادية وخروج بعضها عن الخدمة ومن أهمها محطتي مياه الهيشة والفاطسة.

(ج)

ANHA