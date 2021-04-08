صحفيون: قوى عالمية وشبكة الغلاديو تقف وراء العزلة على القائد أوجلان

وعبر الصحفيون في لقاءات مع وكالتنا عن رفضهم القاطع للعزلة، وأشاروا إلى أن مكالمة هاتفية بين القائد وشقيقه ليست كافية باعتبار أن المطلب الرئيس للشعب هو الحرية الجسدية للقائد.

عزلة ليس لها مثيل على مرّ التاريخ

وقال الصحفي هفال أرسلان: " هذه العزلة لا مثيل لها في العالم. من المعلوم أن العزلة طبقت ضد نيلسون مانديلا. مانديلا لم يتعرض لعزلة مشددة بهذا الشكل. لماذا تطبق العزلة على القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عاماً. لكي نفهم هذا علينا فهم المؤامرة الدولية. المؤامرة جرى ترتيبها من قبل قوى عالمية وشبكة الغلاديو. القائد ذكر أن مسؤولاً كبيراً من لجنة مناهضة التعذيب كان في استقباله عندما اقتيد إلى إمرالي. الدور الذي أدته إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أثناء المؤامرة وبعد أسر القائد دلالة على الحجم الكبير للمؤامرة".

وانتقد أرسلان رفض ذهاب لجنة مناهضة التعذيب إلى إمرالي " اللجنة زارت تركيا أثناء انتشار فيروس كورونا. رغم المطالب الشعبية المستمرة اكتفت اللجنة فقط بنشر تقرير. وفي الوقت ذاته قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، ولكن يحدث العكس يتم دعم تركيا مادياً. القوى التي تقف وراء هذا هي القوى التي تدير العزلة في إمرالي. القوى المهيمنة تسعى إلى عرقلة مشروع الأمة الديمقراطية، عبر تشديد العزلة يريدون إسكات القائد".

مساع لتخفيف الضغوط الشعبية

وأضاف الصحفي: " في الـ 14 من آذار وعقب أنباء نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، أجريت مكالمة هاتفية مع القائد. هناك سخط شعبي كبير. هذا السخط كان واضحاً أثناء الاحتفال بعيد النوروز. الملايين بعثوا برسالة مفادها (قائدنا هو خطنا الأحمر). أعتقد أن الدولة التركية تلقت الرسالة، ولتخفيف الضغوط سمحت بإجراء مكالمة خلوية قصيرة بين القائد وشقيقه".

وتابع: " الدولة التركية تسعى عبر تلك المكالمة إلى استمالة عائلة القائد إلى جانبها. يجب معرفة هذا. يمكننا ملاحظة مدى الوضع الصعب الذي تمر به الدولة ، ويجب تصعيد النضال حتى تصل الدولة إلى حد الانهيار. إذا حصل القائد على حريته فإن الفاشية في تركيا ستنهار. حرية القائد تعني انهيار جميع الأنظمة الفاشية في الشرق الأوسط. حرية القائد تعني حرية جميع الشعوب وحرية المرأة".

القوى المهيمنة تقف وراء العزلة

بدوره قال الصحفي زيور شيخو: " الدولة التركية والقوى المهيمنة تشدد العزلة على القائد". ويرى الصحفي أن " الصراعات وانتشار التطرف القومي والأنظمة الفاشية وصل إلى ذروته في المرحلة الراهنة. القائد وقف في وجه هذا الواقع. نظام الحزب الواحد هو الذي يفرض العزلة على القائد".

وأضاف شيخو: " العزلة المشددة على القائد تستهدف الشعوب. العزلة تهدف لعرقلة انتشار الفكر الحر".

وأشار شيخو إلى استمرار العزلة رغم بلوغ القائد سن الـ 73 " القوى المهيمنة تخاف من فكر القائد وانتشاره وفلسفته. القائد سجين سياسي ومن حقه التواصل واللقاء مع عائلته ومحاميه. في اللقاءات تتم مناقشة قضايا الشرق الأوسط والعالم. القائد يتحدث عن النضال من أجل الحرية والديمقراطية. القائد يحلل أسباب الأزمة في الشرق الأوسط ويطرح الحلول".

وعن فعالية الإضراب عن الطعام، قال شيخو: " المعتقلون يمكنهم فقط التضحية بأجسادهم. علينا نحن أيضاً أن نناضل على الصعيد الإعلامي والسياسي والدبلوماسي لكسر العزلة. إنهاء العزلة سيوفر المناخ لتحقيق السلام والأخوة. حرية الكرد وجميع الشعوب مرتبطة بالنضال من أجل كسر العزلة".

القائد خط أحمر بالنسبة للشعب

ولفتت الصحفية شنه فايق إلى عدم اكتراث المجتمع الدولي لمطالبة الشعب الكردي بحرية القائد " الشعب الكردي وأصدقاؤه يناضلون من أجل كسر العزلة. العالم يهمل فعاليات الشعب الكردي. يجب ضمان حقوق المعتقلين السياسيين. قطعاً يجب عدم القبول بالعزلة المشددة على القائد".

ومن وجهة نظر الصحفية فإن الدولة التركية تسعى "لجس نبض الشعب الكردي ومعرفة موقفه من صحة القائد وأمنه. بين الحين والآخر تظهر ادعاءات حول صحة القائد. يريدون جس نبض الشعب في هذا السياق. ولكن الشعب الكردي أظهر على الدوام أن القائد يمثل الخط الأحمر بالنسبة له".

ودعت الصحفية إلى تصعيد النضال من أجل رفع العزلة" في الأعوام الأخيرة رأينا فعاليات الإضراب عن الطعام. هذه الفعاليات مهدت لإجراء لقاءات مع القائد. حالياً يجب تنظيم فعاليات أكثر تأثيراً. نحن بحاجة إلى ذلك من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

وانتقدت الصحفية شنه فايق، إهمال وسائل الإعلام العالمية لفعاليات الإضراب عن الطعام في السجون التركية وفي مخيم الشهيد رستم جودي في منطقة مخمور في جنوب كردستان.

ودعت إلى تغطية إعلامية أكثر فعالية تدفع الناس لممارسة المزيد من الضغوط على الدولة التركية لرفع العزلة عن القائد.

(م)

ANHA