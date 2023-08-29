صحفيون: لن نتخلى عن كاميرات وأقلام رفاقنا الشهداء وسنفضح سياسات العدو

تهاجم دولة الاحتلال التركي بشتى الوسائل والسبل، جميع من يسعى إلى فضح همجيته ووحشيته في ممارساته اللا إنسانية، حيث استهدفت في 23 آب الجاري سيارة تابعة لفضائية JIN TV بطائرة مسيّرة، أسفر عن استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل وإصابة المراسلة دليلة عكيد.

كما أغلقت شركة "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك الصفحة الرسمية لفضائية "روناهي" منذ الـ 25 من آب الجاري؛ نتيجة بلاغات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، ومن يعملون لدى مؤسسات الاحتلال الإلكترونية.

وفي هذا السياق، بيّن الصحفي والمحرر في القسم العربي في فضائية روناهي تي في حسن رمو: "أن الاحتلال التركي يستهدف في هجماته الهمجية، جميع المكونات دون تفرقة وجميع من يسعى لتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية، كما أنه استهدف في الـ 23 من الشهر الجاري بطائرة مسيّرة، سيارة تابعة لفضائية جن تي في، أسفر عن استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل، وإصابة المراسلة دليلة عكيد".

وأشار رمو خلال حديثه، إلى "أن هدف الاحتلال التركي من استهداف الصحفيين هو إخفاء سياساته القذرة التي يرتكبها بحق الشعوب، وعدم فضح حقيقته إلى الرأي العام والعالم أجمع".

مضيفاً "لم يكتفِ الاحتلال التركي باستهدافاته الوحشية للصحفيين، بل أصبح يهاجم صفحاتنا على مواقع التواصل الافتراضي، حيث قام بإغلاق صفحة فضائية روناهي تي في الكردية والعربية، دون أي سابق إنذار، وهذا يشير إلى أنه يهاجم كل من يسعى لفضح سياساته الاستعمارية التي ينتهجها بحق الشعوب الداعية للحرية".

وأكد رمو في ختام حديثه: "أن جميع الصحفيين الذين ينتهجون درب الحرية، ودرب رفاقهم الشهداء لن يتخلوا عن كاميرات وأقلام رفاقهم، وسيبقون سائرين في دربهم لفضح ممارسات الاحتلال التركي".

من جانبها، أوضحت عضوة فضائية روناهي تي في، بيريتان خالد، السياسات التي يمارسها الاحتلال التركي بحق كل من يحاول إظهار ممارساته، وقالت: "يحاول الاحتلال التركي استهداف كل من يقاوم ويحارب سياساته القذرة في إظهار ما يمارسه إلى الرأي العام بشتى الأساليب".

متابعة: "يسعى الاحتلال بشتى السبل إلى إخفاء ممارساته اللا إنسانية، لكن كل شيء أصبح معلوماً ومعروفاً للجميع، فلن يتمكن من إخفاء حقيقته ووحشيته".

وبيّنت بيريتان أن الهدف من مهاجمة الاحتلال التركي لمواقع التواصل الافتراضي للقناة، هو تخوفه من الحقيقة التي كانت تظهرها لجميع أنحاء العالم.

وعاهدت بيريتان خالد في ختام حديثها: "نجدد العهد لشهدائنا الذين ضحوا بكل ما يملكون لفضح سياسات المحتل وحاربوه بأقلامهم وكاميراتهم بأن نكون صوتاً للحقيقة".

(م ح)

ANHA