صحفية كردية من كتالونيا: الاعتراف بالإدارة الذاتية تتويج لتضحيات بنات وأبناء روج آفا

في خطوة هي الأولى من نوعها أعلن البرلمان الكتالوني، يوم الأربعاء الفائت، الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ككيان سياسي، وهذا ما اعتبرته الإدارة الذاتية تطوراً نوعيّاً، يؤكد صوابية منهج ومشروع الإدارة الذاتية.

الصحفية الكردية أمينة حسين، تمارس مهنة الصحافة في كتالونيا وكانت شاهدة على لحظة إعلان البرلمان الكتالوني الاعتراف بالإدارة الذاتية ككيان سياسي، في تصريح خاص لوكالتنا عبّرت عن سعادتها بهذه الخطوة، وقالت: "إن هذا الاعتراف جاء إثر التضحيات الكبيرة التي قدمها بنات وأبناء روج آفا وشمال وشرق سوريا".

3 أحزاب قدمت مسودة قرار الاعتراف

وأوضحت أمينة حسين أن البرلمان الكتالوني مكون من 8 أحزاب رئيسية، ويبلغ تعداد أعضاء البرلمان 135 برلمانياً، عن محافظات كتالونيا الأربع. ونوهت إلى أن 3 من الأحزاب الرئيسية ضمن البرلمان عرضوا مسودة قرار للاعتراف بالإدارة الذاتية في الذكرى الـ 9 لثورة 19 تموز.

والأحزاب الثلاثة التي قدمت مسودة قرار الاعتراف بالإدارة الذاتية هي: حزب اليسار الجمهوري (Erc)، والترشح الشعبي للوحدة (Cup)، ومعاً من أجل كاتالونيا (Junts)، ويبلغ عدد مقاعدهم ضمن البرلمان 74 مقعداً. ودعم قرارهم حزب رابع وهو حزب معاً نستطيع (En comú Podem) ولديه 6 مقاعد ضمن البرلمان.

القرار يتألف من 4 بنود

أوضحت أمينة حسين أن مسودة القرار التي صاغتها ثلاثة أحزاب سياسية وقدمتها للبرلمان جاءت عقب عدّة زيارات أجراها ممثلوهم وممثلي بلدية برشلونة لمناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "الوفود زارت كافة مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا ومخيمات اللجوء والنزوح، وتعرفوا عن كثب على واقع المنطقة ومدى حاجتها للمساعدات وإعادة الإعمار".

وأكدت أمينة حسين أن الوفود الكتالونية التي زارت روج آفا أجرت دراسات حول واقع المنطقة، وتمخض عنها القرار الذي قدم للبرلمان. وبيّنت أن الهدف الرئيس هو إقامة علاقات مع روج آفا والإدارة الذاتية وإيصال المساعدات إلى المنطقة بطرق رسمية.

أمينة حسين أوضحت أن شعب كتالونيا عبّر عن سعادته بالقرار الذي صدر عن البرلمان الكتالوني، وكان له صدى واسع في الإعلام الحكومي والمحلي الكتالوني، واحتل الخبر صدارة النشرات في الإعلام المرئي والمقروء، وتمنى العديد من الساسة والبرلمانيين عبر منصاتهم على صفحات التواصل الافتراضي النصر والنجاح للإدارة الذاتية، وشدّدوا على ضرورة تطوير العلاقات مع الإدارة الذاتية بشكل أكبر، وأكدوا أيضاً على ضرورة إيقاف الهجمات التي تشنها تركيا على مناطق الإدارة الذاتية.

وتطرقت أمينة حسين إلى البنود الأربعة لقرار الاعتراف بالإدارة الذاتية، البند الأول تضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية ككيان سياسي، وصوّت بنعم على هذا البند 80 برلمانياً. وصوت على البند الثاني الذي تضمن إقامة العلاقات الاقتصادية مع الإدارة الذاتية والاعتراف بالنظام السياسي (كونفدرالية الديمقراطية)، والثالث الذي تضمن دعم الإدارة الذاتية في عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في مخيمات الإدارة الذاتية 111 برلمانياً بنعم. والرابع تضمن دعوة الحكومة الكتالونية بشكل عاجل لتنفيذ بنود القرار ونال موافقة 110 برلمانياً.

وأوضحت أمينة حسين: "يمكننا القول إن البرلمان الكتالوني وافق بالاجتماع على قرار الاعتراف بالإدارة الذاتية". ولم تستبعد تخطي أقاليم أخرى في إسبانيا على خطوة مماثلة، وكشفت: "بعد إعلان برلمان كتالونيا الاعتراف بالإدارة الذاتية، وتواصل مع عدد من الشخصيات من إقليم الباسك الذي يسعى الآن لنيل استقلاله الآن، وتساءلوا حول كيفية خطو خطوات كالتي خطاها إقليم كتالونيا".

وفي سياق آخر، قالت أمينة حسين "قبل عقد البرلمان الكتالوني جلسته من أجل التصويت على مسودة الاعتراف بالإدارة الذاتية شنّت دولة الاحتلال التركي هجوماً على مدينة كوباني، وفي تلك الأثناء التقيت برئيسة البرلمان، ونقلت لها تفاصيل الهجوم، وأثناء كلمة افتتاح جلسة البرلمان قالت رئيسة البرلمان الكتالوني: "نحن مجتمعون من أجل أن نثني على البطولات التي قدمتها روج آفا عبر الاعتراف بالإدارة الذاتية، تتعرض تلك المنطقة الآن لهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي".

وأوضحت رئيسة البرلمان عبر كلمتها: "الآن في هذه اللحظة، تشن الدولة التركية هجوماً ضد المدينة التي أصبحت رمزاً للعام أجمع إن المدينة التي حاربت الإرهاب الآن تتعرض لهجوم".

(م)

ANHA