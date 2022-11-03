صحفية إيطالية: الدولة التركية ترتكب جرائم حرب وتقتل النساء لإضعاف الإدارة الذاتية

حازت المخرجة والصحفية الإيطالية بينيدتا أرجنتيري (Benedetta Argentieri)، على جائزة فينكيس في مهرجان كولونيا السينمائي الثاني والثلاثين للأفلام، على فيلمها الوثائقي بعنوان "The Matchmaker".

وأهدت الجائزة إلى شعب شمال وشرق سوريا، وعلقت المخرجة والصحفية الإيطالية على هذا الأمر، بالقول: "أهديت جائزتي للناس في شمال وشرق سوريا، وذلك للفت الانتباه إلى الأوضاع هناك".

وأضافت لوكالتنا: "الدولة التركية ترتكب جرائم حرب في المنطقة، تهاجم المدنيين بالطائرات المسيّرة (درون)، وتقتل النساء اللواتي ينشطن في المجتمع، وذلك لإضعاف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وحذرت بينيدتا أرجيتنير من مخاطر عدم استرجاع الدول لرعاياها من مرتزقة داعش على الرغم من النداءات المتكررة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بضرورة استعادتهم، قائلة: "الآلاف من الأجانب ممن انضموا إلى داعش، يبقون الآن في المخيمات، ترفض بلدانهم استعادتهم، وهذا يسبب مخاطر أمنية خطيرة".

وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم، وأثناء حفل توزيع الجوائز في مهرجان كولونيا السينمائي، قالت بينيدتا في حديثها "يتم بناء مجتمع جديد ديمقراطي وبيئي على أساس حرية المرأة في شمال وشرق سوريا"، وأضافت: "بقيادة الكرد والعرب والآشوريين والمرأة، حيث يتقدم المجتمع الجديد ببطء، ولكننا جميعاً نتعلم أشياء منه".

كما تحدثت أيضاً "لقد قاتلوا ضد داعش، ودافعوا عن أوروبا، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة للإدارة الذاتية الديمقراطية، يقتل الاحتلال التركي الشعب، وخاصة المرأة، بالطائرات المسيّرة، ولا ينبغي للشخص أن ينسى".

وشددت على نجاعة الإدارة الذاتية الديمقراطية، ووصفتها "بالمشروع الذي سيغير الشرق الأوسط، وسيحقق السلام بعد العديد من الحروب، ومن أجل ذلك فإن هذه الجائزة تقدم إلى الأشخاص الشجعان هناك".

هذا ويتحدث فيلم "The Matchmaker"، عن امرأة بريطانية انضمت إلى داعش في سوريا وأصبحت تعمل كداعية، كما يسلط الضوء أيضاً على الدور النشط للنساء في مرتزقة داعش، بحسب المخرجة الإيطالية.

(ي م)

ANHA