صحفيات: تصريحات حكومة الإقليم استهدافٌ للوحدة الكردية

هذا الرد جاء وسط إرسال الحزب الديمقراطي الكردستاني تعزيزات عسكرية إلى منطقة "غاري" والتي تتألف من قوة " كولان" وتضم مسلحين من بيشمركة روج.

تصريحات البرزاني أثارت سخط الشارع الكردي والأوساط الإعلامية التي اعتبرت أن ما صرّح به البرزاني يصب في مصلحة تركيا فقط.

'التصعيد يستهدف القضية الكردية'

الصحفية ومقدمة البرامج في راديو درباسيه FM شيرين حسن أوضحت لـ ANHA أن التصريحات والبيانات التي صدرت من قبل حكومة باشور كردستان كتبت بيد دولة الاحتلال التركي، وأن الشعب الكردي يعلم هذا الأمر.

ولفتت شيرين إلى أن الحرب التي قد تحصل في حال استمرار التصعيد الكلامي والسياسي والعسكري سوف تستهدف الشعب الكردي والقضية الكردية بالدرجة الأولى.

وأضافت إنه على الرغم من التصريحات التي أتت على لسان مسعود البرزاني بلهجة التهديد إلا أن الرد جاء من قبل منظومة المجتمع الكردستاني بشكل يحافظ على حقوق الشعب الكردي ويدعو إلى الحوار مرة أخرى لمنع الاقتتال الكردي- الكردي، وقالت "تحاول منظومة المجتمع الكردستاني إجراء الحوارات السياسية تجنبًا لإراقة الدماء".

'الاقتتال يخدم تركيا'

وبيّنت شيرين حسن أن الهدف من التصريحات الأخيرة لحكومة باشور كردستان هو استهداف الكرد والقضية الكردية، وتابعت "دولة الاحتلال التركي بمساعدة حكومة باشور كردستان تحاولان القضاء على قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع التي تمثل الشعب الكردي كافة، والاقتتال الكردي - الكردي لا يخدم أحدًا سوى تركيا".

ولفتت شيرين حسن إلى أن الشعب الكردي في روج آفا قد خطا خطوته الأولى نحو وحدة الصف الكردي "وهذه التصريحات تحاول ضرب الوحدة الكردية، وعلى الجميع أن يسأل لماذا تُستهدف القضية الكردية؟".

'الخطأ الأكبر من باشور'

شيرين أشارت إلى أن تركيا تحاول بشتى الوسائل توسيع دائرة مصالحها بمساعدة باشور كردستان، والخطأ الأكبر دائمًا ترتكبه حكومة باشور وكأنها لا تعلم حتى الآن أن تركيا تستغلها من أجل تنفيذ مخططاتها.

وطالبت الصحفية شيرين حسن الكرد في باشور كردستان بأن يكونوا على دراية بمخططات تركيا منعًا للاقتتال الكردي- الكردي، كون الكرد تعرضوا للعديد من المجازر على مرّ التاريخ.

'تصريحات البرزاني تخدم تركيا فقط'

ومن جانبها قالت الصحفية في راديو صوت الحياة، سوزدا أحمد، إن "المطلوب من مسعود البرزاني، وبشكل خاص، أن يكون مع ثورة الشعب الكردي، ومع حزب العمال الكردستاني، وإخراج دولة الاحتلال التركي من أراضي كردستان".

بدورها قالت صحفية راديو خابور fm في مدينة الحسكة مزكين حسن: "تلك التصريحات تؤدي إلى الاقتتال الكردي ـ الكردي وتخدم مصلحة دولة الاحتلال التركي فقط، فمطلبنا من حكومة إقليم كردستان هو عدم الإدلاء بهذا النوع من التصريحات، من أجل الحفاظ على وحدة الصف الكردي والحد من اقتتال الكرد فيما بينهم".

وبيّنت مزكين حسن في ختام حديثها أن "المطلب الوحيد لجميع الكرد هو وحدة الصف الكردي لمواجهة الأعداء".

(س و)

ANHA