صحفيات من  مخمور ينددن بالهجوم الذي تعرض له طاقم فضائية JIN TV

وقصفت دولة الاحتلال التركي سيارة تقل طاقم فضائية Jin TV على طريق قامشلو – عامودا بطائرة مسيرة في 23 آب، واستشهد العامل لدى فضائية Jin TV نجم الدين فيصل حاج سنان وأصيبت المراسلة دليلة عكيد نتيجة للهجوم.

وعبرت صحفيات مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور)، عن موقفهن ضد هجوم دولة الاحتلال التركي على سيارة تقل طاقم فضائية Jin TV عبر بيان .

"سوف نتبع الحقيقة"

حيث بدأ البيان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لجميع شهداء نضال حرية كردستان. وتحدثت الصحفية بيريفان توج بعد البيان. ولفتت بيريفان تونج في بداية حديثها الانتباه إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على أعضاء منظمة الصحافة الحرة، وقالت: "مثلما يُعلم، هاجمت دولة الاحتلال التركي ظهر أمس سيارة تقل طاقم فضائية Jin TV بطائرة مسيرة. نعرب عن تعازينا لعائلة الشهيد نجم الدين والشفاء لزميلتنا دليلة عكيد. تم استهداف رفاقنا الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم. وهذا يظهر أيضاً خوف الدولة التركية من قلم وكاميرات الصحفيات. يتم استهداف أعضاء الصحافة الذين يشاركون الآن إنجازات ثورة روج آفا كردستان مع الرأي العام من قبل دولة الاحتلال التركي. إنهم يريدون تخويف أعين الإعلاميين بهذه الهجمات. لكن فليعلموا بأنهم لن يبعدونا عن عملنا بهذه الهجمات. وندعو المؤسسات الإعلامية إلى اتخاذ موقف ضد هذه الهجمات. كعضوات في الصحافة، نكرر الوعد باتباع طريق الحقيقة".

واُختتم البيان وسط ترديد شعاري "المرأة الحياة الحرية" و"الشهداء خالدون".