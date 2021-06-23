صحفي: شعب باشور كردستان لن يبقى ساكتًا أمام هذه السياسات التعسفية

وأوضح رنج عثمان أن الدولة التركية فرضت سيطرتها من الناحية الثقافية على باشور كردستان قبل احتلالها، عن طريق نتاجاتها الثقافية مثل الدراما التركية المدبلجة وغيرها الكثير من الطرق الأخرى، ويقول: "تركيا استطاعت من خلال فرض ثقافتها السيطرة على العقول وهذا ما مهد لها لفرض سيطرتها العسكرية فيما بعد".

وأضاف عثمان "الدولة التركية منذ تسعينيات القرن الماضي تفرض سيطرتها على باشور كردستان عن طريق بناء العديد من القواعد العسكرية".

وواصل "الاستخبارات التركية موجودة لفرض سيطرتها على اقتصادها ومواردها الطبيعية، في حين أن شعب باشور يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، وهو الأحق في الاستفادة من موارد بلاده، إلا أن الدولة التركية تقوم باحتكارها، وذلك بالاتفاق مع حكومته".

'مسؤولو باشور كردستان بيدق بيد تركيا'

وعن العلاقة بين الدولة التركية ومسؤولي باشور كردستان، لفت عثمان إلى "أنها وثيقة جدًّا، وهذا ما جعل الدولة التركية تعتبر مسؤوليها بيادق تقوم بتحريكها بما يلائم مصالحها الاستعمارية".

وسلط الصحفي الضوء على صمت حكومة باشور "أمام كل هذه الانتهاكات التي تحدث من قبل الدولة التركية من احتلال جزء كبير من أراضي باشور كردستان ونهب جميع موارده وممتلكاته وقصف مناطقه الآهلة بالسكان، فإن الحكومة حتى اللحظة لم تبد أي موقف ولم تستطيع إدانة هذه الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية".

'سعي تركي لإيجاد موطئ قدم لها'

ونوّه عثمان إلى أن الدولة التركية تقوم بقصف أراضي باشور كردستان بحجة وجود مقاتلي حركة حرية كردستان، وقال "برأيي الشخصي، فإن الدولة التركية تقوم بفرض سيطرتها أكثر بهذه الحجج، وتسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها يدوم أكثر من 30 سنة".

'الشعب لن يبقى ساكتًا'

وعن القمع والاعتقالات التي تطال النشطاء، والوفود القادمة من الخارج، لفت عثمان "السياسة التي تنتهجها حكومة باشور كردستان ركيزتها الفساد وقمع الحريات، وهذا ليس بالأمر الجديد وستكون عواقبها وخيمة وستنعكس عليها في المستقبل".

وأكد الصحفي رنج عثمان أن" شعب باشور كردستان لن يبقى ساكتًا أمام هذه السياسات التعسفية التي تتبعها الحكومة بحقه".

(م)

ANHA