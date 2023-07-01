صحفي: الكريلا توجه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي وبتكتيكات مختلفة

تحدث الصحفي رزكار آسو لوكالة فرات للأنباء ANF حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع - مديا والوضع الميداني وعمليات الكريلا التي تنفذها ضد هذه الهجمات ولاسيما عمليات الكريلا في 29 حزيران في منطقة خاكورك وفي الوقت ذاته في منطقة زاب.

ووصف آسو الوضع الميداني بالصوت والصورة في مناطق الدفاع المشروع، بالقول:" تستمر هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق الدفاع مديا، وباشور كردستان وجبهات المقاومة لكريلا قوات الدفاع الشعبي، وفق مصادرنا خلال الأيام الأخيرة في منطقة غرب زاب أو في منطقة الشهيد دليل ومنطقة سيدا؛ ومناطق أخرى، ازدادت شدة هذه الهجمات".

وأكد أن الكريلا لم تقف دون رد على الهجمات، إذ أكد :" لكن وبالرغم من هذا إلا أن كريلا قوات الدفاع الشعبي لم تقف دون رد، توجه قوات الدفاع الشعبي HPG منذ بدء الهجمات وإلى اليوم بتكنولوجيا مختلفة وتكتيكات مختلفة ضربات عنيفة لجيش الاحتلال التركي، ويمكننا أن نتحدث بخصوص هذه التكتيكات عن " الفرق المتنقلة " التابعة للكريلا، حيث تلعب هذه الفرق المتنقلة في الدفاع عن أنفاق الحرب وقلاع المقاومة لقوات الدفاع الشعبي دوراً عظيماً وذي تأثير في الحرب واستطاعت توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي".

هذا ووجهت الكريلا وفرقها المتنقلة في 29 حزيران في منطقة خاكوركه بالأسلحة الثقيلة وفي اليوم ذاته في منطقة زاب في 30 حزيران بتكتيكات القنص ضربات عنيفة لجيش الاحتلال التركي، تم تنفيذ هذه العملية من قبل الكريلا في 29 حزيران إحياء ليوم 30 حزيران يوم استشهاد الفدائية، زينب كناجي" زيلان".

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